Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na: Nitelikli bir siyasetçi olmadığını biliyorduk AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı son paylaşıma ilişkin, Kandil'in destek mesajlarına sesiz kalmasını eleştirdi. Çelik, "Kılıçdaroğlu'nun bugün söyledikleri siyaseten yok hükmündedir" dedi.

ensonhaber.com

Siyaset arenasında tansiyon zaman zaman yükseliyor.

Muhalefet cephesinde gündem, 2,5 ayın geride kaldığı Cumhurbaşkanlığı Seçimi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın galibiyetiyle sonuçlanan tarihi seçimler, CHP'de dengeleri tamamen bozdu.

Kemal Kılıçdaroğlu için istifa çanları da çalmaya başladı.

Parti içinde güvendiği isimlerden de vurgun yiyen Kılıçdaroğlu, bir yandan da ittifak kurduğu partilerle mücadele ediyor.

Süreç devam ederken, gündemi değiştirmek isteyen CHP lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçluyor.

"Saray medyayı sansürlemeye devam ediyor"

Konuya ilişkin açıklamalarına bir yenisini daha ekleyen Kılıçdaroğlu, dün sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"İktidarını sahte ve montaj videolara borçlu olan Saray; bağımsız gazetecileri sindirmeye, medyayı sansürlemeye devam ediyor… Barış Pehlivan gibi bağımsız ve cesur gazeteciler dün teslim olmadıkları gibi bugün de teslim olmayacaktır, gerçekleri daima yazmaya devam edeceklerdir."

Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na cevap

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten cevap gecikmedi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı art arda açıklamalarda Kılıçdaroğlu'na yönelik sert ifadeler kullandı.

"Nitelikli bir siyasetçi olmadığını biliyorduk"

İşte Çelik'in açıklamaları...

Demokrasi tarihi açısından siyasi katılım oranı yüksekliği ve şeffaflığı ile çok yüksek standartlara sahip olan bir seçim gerçekleştirdik. Bu seçimin net ve tartışmasız sonucunda aziz milletimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçmiş ve Yüce Meclis’te çoğunluğu Cumhur İttifakı’na vermiştir. Bu gerçeği anlamayan tek kişi defalarca sandıkta hezimete uğramasına rağmen Sayın Kılıçdaroğlu’dur. Dün yaptığı açıklamada yine Cumhurbaşkanımıza ve seçim sonuçlarına saldırmış. Sayın Kılıçdaroğlu’nun nitelikli bir siyasetçi olmadığını biliyorduk. Yaptığı açıklamalarla zerre miktar demokrasi adabına sahip olmadığını da gördük.

"Halen seçim sonuçlarının şaibeli olduğundan bahsediyor"

Cumhurbaşkanlığı seçim süreci boyunca terör odağı Kandil'e karşı net bir tavır koyamayan, Kandil'den yapılan geceli gündüzlü kendisine destek açıklamalarını net bir şekilde reddedemeyen Kılıçdaroğlu, halen seçim sonuçlarının şaibeli olduğundan bahsediyor.



Kılıçdaroğlu'nun söz konusu tutumuna, aziz milletimiz sandıkta gerekli cevabı vermiştir; Kılıçdaroğlu sayısını hatırlamakta zorlandığımız kez sandıkta hezimetle karşılaşmıştır.

"CHP'ye gönül verenlerin demokratik iradesini istismar ediyor"

Kılıçdaroğlu, CHP'ye gönül veren vatandaşlarımızın demokratik iradesini istismar etmeye devam ediyor. Bu iradeye saygı duymak yerine, kendi koltuğunu sağlama almak için çirkin sözlerle milli iradeye saldırıyor.



CHP'ye gönül veren vatandaşlarımızın da tanıklığı ile Kılıçdaroğlu'nun gerçeklikle bağı kopmuş, siyasi tutumu demokrasi karşıtlığına dönüşmüştür.

"Bugün söyledikleri siyaseten yok hükmündedir"