Ömer Çelik'ten KKTC'de Kur'an kurslarının kapatılması kararına tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, KKTC'de alınan Kur'an kurslarının kapatılması kararına yönelik Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), laikliğe aykırı olduğu gerekçesi ile Anayasa Mahkemesi Kur'an kurslarının kapatılması yönünde karar aldı.

Alınan bu karara ilişkin, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden tepkisini dile getirdi.

Twitter üzerinden açıklama yapan Ömer Çelik, geçmişte Türkiye'de yaşananlara dikkat çekerek şu sözleri kaydetti:

"LAİKLİK DİN VE VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN TEMİNATI OLARAK YORUMLANABİLİR"

"KKTC’de Anayasa Mahkemesi kararı, Türkiye’ye geçmişte çok acılar yaşatmış zihniyetin yeniden ortaya çıkması oldu. Lailklik din ve vicdan özgürlüğüne aykırı şekilde yorumlanamaz. Laiklik din ve vicdan özgürlüğünün teminatı olarak yorumlanmalıdır."





"LAİKLİK İDEOLOJİK MÜCADELE ARACI DEĞİLDİR"

"Laiklik nerede din ve vicdan özgürlüğü ile çatışan 'laikçilik' haline getirilmişse toplumsal barış zedelenmiştir. Laiklik bir ideolojik mücadele aracı değil, toplumsal barışı koruyan bir düzenlemedir."

"DEMOKRATİK HAKLARIN GASPI İÇİN KULLANILAMAZ"

"Laikliğin din ve vicdan özgürlüğünü engelleyen şekilde yorumlanmasını doğru bulmuyoruz. Yargısal aktivizm ve seküler radikalizm her zaman laiklik ilkesine ve demokrasiye zarar vermiştir. Laiklik demokratik bir ilkedir; demokratik hakların gaspı için kullanılamaz."