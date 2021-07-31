Ömer Çelik'ten Konya'daki katliamla ilgili açıklama

Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olay hakkında açıklama yapan Çelik, olay üzerinden provokatif açıklama yapanların katliam siyasetinin temsilcileri olduğunu söyledi.

Konya'nın merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta bir eve kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda aralarında kadınların da bulunduğu 7 kişi hayatını kaybederken saldırının ardından ev de ateşe verildi.

Olayın, taraflar arasındaki 11 yıllık husumetten kaynaklandığı belirlendi. 10 kişi gözaltına alınırken, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 savcı görevlendirildi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"BU CANİCE EYLEMİ LANETLİYORUZ"

Olayın etnik çatışma gibi sunanların amacının provokasyon olduğunu belirten Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Konya’da bir aileden 7 kişinin canice öldürülmesi hepimizin yüreklerini yaktı. Bu canice eylemi lanetliyoruz. Vefat edenlere Allah’tan rahmet diliyoruz.

Bir husumetten kaynaklı gerçekleştirilen bu canice olayın failleri yakalanacak ve en ağır şekilde cezalandırılacaktır.

"NEFRET SİYASETİ ÜRETİYORLAR"

Canice gerçekleştirilen bu olayı etnik bir çatışma gibi sunanların amacı provokasyondur. Canice gerçekleştirilen bu olay üzerinden provokatif açıklamalar yapanlar, katliam siyasetinin temsilcileridir.

İnsanların acılarını suistimal edip, Türkiye’nin kardeşliğini hedef alanlar, “nefret siyaseti” üretiyorlar.

Bu canice olayın bir husumetten kaynaklandığı bilinmesine rağmen etnik bir çatışma gibi sunulması Türkiye’deki kardeşliğe dönük bir nefret siyasetidir...

"ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Katliam ve nefret siyaseti üretmeye çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz.

Türkiye’nin birlik ve beraberliğine kastetmeye çalışanlar, hedeflerine asla ulaşamazlar, buna kimsenin gücü yetmez.

"CANİCE BİR SİYASİ PROPAGANDADIR"

Bu topraklar üzerindeki kardeşlik, sarsılmaz bağlarla birbirine bağlıdır. Acılar üzerinden provokasyon üretenlerin hesapları hep boşa çıkacaktır.

Husumetten kaynaklanan bu canice olayı bir etnik çatışma gibi sunanlar, ırkçı nefret siyaseti üretmeye çalışıyorlar.

Irkçı nefret siyaseti üretmeye çalışanların yaptıkları büyük bir sorumsuzluk ve canice bir siyasi propagandadır.

Kaybettiğimiz canlara rahmet diliyoruz. Acı hepimizin acısıdır."