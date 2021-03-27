Ömer Çelik'ten Macron'a cevap: Pozitif ajandaya odaklanmak herkesin faydasınadır

Ömer Çelik: "Türkiye-Fransa ilişkilerine önem veriyoruz. Beraber başarabileceklerimiz sorun alanlarından çok daha büyüktür."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Fransa Başkanı Emmanuel Macron'un Diyanet İşleri Başkanlığı'nı ve Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına Twitter üzerinden yanıt verdi.

Çelik paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan görüşmede geçen havaya atıf yaparak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Fransa Cumhurbaşkanı ile son görüşmesinde ikili ilişkilerde pozitif gündem ve ajandaya odaklanmak noktasında bir kararlılık söz konusuydu. Ancak maalesef Macron’un son beyanatları ile bu çizginin dışına çıktığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"TÜRK TOPLUMUNU HEDEF ALMASI KABUL EDİLEMEZ"

Temenninin Fransa ile samimi ve yapıcı bir diyalog olduğunun altını çizen Çelik, Macron’un Türkiye’yi, Diyanet'i ve Türk toplumunu temsil eden dernekleri hedef almasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

"EVRENSEL DEĞERLER İLE ARASINDAKİ MESAFEYİ ORTAYA KOYUYOR"

Macron'un her defasında Fransa Cumhuriyet değerlerini referans göstererek Türk toplumunu ve Müslümanları hedef aldığını söyleyen Çelik, "Bu yaklaşım, evrensel değerlerle arasına koyduğu mesafeyi de ortaya koymaktadır." dedi.

"DİYANET, DEAŞ GİBİ ÖRGÜTLERİN PANZEHİRİDİR"

Çelik sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"Macron’un bahsettiği meseleler demokratik hak ve özgürlüklerle ilgilidir. Zira demokrasi, farklı kültürlerin bir arada yaşama iradesine ve Avrupa vatandaşlarının özgür bir şekilde dernek kurabilme ve siyasal/sosyal faaliyette bulunabilmelerine saygı duymayı gerektirir."

"Macron’un hedef aldığı “Diyanet” demokrasiyi tehdit eden aşırıcılıkla mücadele edilmesi noktasında önemli bir kurum olduğu gibi dini değerleri istismar etmeye çalışan insanlık düşmanı DEAŞ gibi örgütlerin de panzehiridir."

"MACRON'UN DİLİ AŞIRI SAĞCILARI CESARETLENDİRMEKTEDİR"

"Fransa’daki Müslüman toplumu Avrupa kültürüne, Fransa’ya katkıda bulunmak isteyen barışçıl ve son derece iyi nitelikleri olan insanlardan oluşan bir topluluktur."

"Sayın Macron’un kullandığı dil ise maalesef Avrupa’daki aşırı sağcıları cesaretlendirmektedir."





"SORUNLU ÜSLUBUNDAN VAZGEÇ"

"Sayın Macron’a çağrımız, uzunca bir süre devam ettirdiği ancak herhangi bir fayda sağlamayan sorunlu üslubundan vazgeçmesi, Sn Cumhurbaşkanımız ile gerçekleştirdikleri video konferansta ortaya koyduğu yaklaşıma geri dönmesidir."

"POZİTİF AJANDAYA ODAKLAN"

"Türkiye-Fransa ilişkilerine önem veriyoruz. Beraber başarabileceklerimiz sorun alanlarından çok daha büyüktür. Pozitif ajandaya odaklanmak herkesin faydasınadır."

"SEÇİMLERİMİZE KARIŞIYORLAR"

Macron, verdiği bir röportajda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bugün Avrupa kıtasında, aralarında Diyanet'in de bulunduğu, Türkiye'nin resmi propaganda organları tarafından harekete geçirilen toplum örgütleri, yerleşik gruplar, siyasi gruplar var. Bunlar biliniyor ve tanınıyor. Kimi zaman seçimlerimize karışıyorlar, diğer zamanlarda derneklerin finansmanına karışırlar. Bunu son günlerde yine gördük."



