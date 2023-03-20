Ömer Çelik'ten Mehmet Şimşek'le ilgili açıklama

14 Mayıs seçimleri için geri sayım sürüyor.

2 aydan az süre kala seçim hareketliliği başladı.

Ankara kulislerinde vekil adaylığı, cumhurbaşkanı seçiminde destek arayışları, ittifaklardaki şekillenmeler gibi birçok konu fokurduyor.

Bunların arasında en dikkat çekici haber ise Mehmet Şimşek'in AK Parti'ye döneceği yönündeki iddialardı..

Şimşek'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Genel Merkezi'nde görüşmesi bu iddiaları kuvvetlendirmişti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, görüşme sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Mehmet Şimşek'in aktif siyasete girmeyi düşünmediğini belirten Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

Kendisi siyasetten ayrıldıktan sonra pek çok işle meşgul. Mehmet Şimşek bey aktif siyaseti düşünmüyor. Zaten ayrılırken kararının bu olduğunu ifade etmişti.



Sayın Cumhurbaşkanımızın parti politikaları, hükümet politikaları, ekonomi politikalarımıza dönük olarak beyan ettiği emrettiği konulara yardımcı olacağını ifade etti. Mehmet bey zaten gelip giden bir arkadaşımızdır.