Ömer Çelik'ten Meral Akşener'e iftira siyaseti tepkisi

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, "Teröristbaşının hapisten çıkarılacağını söylemek iftira siyasetidir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in grup toplantısında PKK lideri Öcalan'ın hapisten çıkarılacağı söylemine tepki gösterdi.

Ömer Çelik, Meral Akşener'in grup toplantısında kullandığı ifadelere tepkisini Twitter hesabından yaptığı açıklamayla gösterdi.

"İFTİRADAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımız gerek başbakanlığı döneminde gerekse şimdi devletimizin başı olarak teröre karşı en güçlü mücadelenin verilmesinin arkasındaki iradedir. İnsanlığın ve milletimizin düşmanı teröre karşı en güçlü ve tavizsiz mücadele Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sürmektedir. Sayın Akşener'in 'Teröristbaşının serbest bırakılacağını' iddia edip, ardından Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur ittifakına saldırması ise siyasi iftiradan başka bir şey değildir. Devletin başına bu şekilde iftira atmak, en temel siyasi ahlak ilkelerine aykırıdır.

"HERKES CUMHURBAŞKANININ TERÖRİST BAŞLARINA GEÇİT VERMEYECEĞİNİ BİLİR"

Herkes Cumhurbaşkanımızın terörle mücadele iradesinin, ne teröre ne de teröristlerin başlarına geçit vermeyeceğini bilir. Cumhur İttifakı bu konuda tavizsizdir. Bunun dışında bir şeyi iddia etmek sadece ve sadece siyasi iftiradır.





"MUHALEFET ASILSIZ İDDİALARINA SON VERMELİ"

Muhalefet, Türkiye gündemini asılsız iddialarla işgal etmeye son vermeli, Terörle mücadele namına bir ciddiyet gösterecekse öncelikle sağını solunu kontrol etmelidir. İttifaklarında PKK/PYD/YPG’nin terör örgütü olduğunu kabul etmeyen kaç kişi var iyi saymalıdırlar.

"TERÖRLE MÜCADELE KONUSUNDA BASİRETSİZLİK GÖSTERGESİ"

Asılsız iddialar yaymak, olmayan bir şeyden varmış gibi bahsetmek sadece terör örgütünün kara propagandasına malzeme sağlamaya yarar. Bu da terörle mücadele konusunda basiretsizlik göstergesidir. Cumhurbaşkanımız her türlü terör örgütüyle tavizsiz mücadele etmeye kararlıdır. Bunu tüm dünya görmüştür. Bu mücadeleyi teröre destek veren ülkeler de iftira siyaseti üretenler de zaafa uğratamayacaktır. ifadelerini kullandı.