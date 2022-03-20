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    Ömer Çelik’ten, Muğla’daki hastanede darp iddialarına yönelik açıklama

    Çelik sosyal medya hesabı üzerinden, “Güvenlik teşkilatlarımızı, sağlık çalışanlarımızı yıpratmaya dönük provokatif gündemleri reddediyoruz" ifadelerini kullandı.
    • AA
    • 20.03.2022 - 14:49
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    Ömer Çelik’ten, Muğla’daki hastanede darp iddialarına yönelik açıklama

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik Twitter hesabından, Muğla'da bir hastanede, uzman çavuş ile doktor arasında yaşandığı iddia edilen darp olayına ilişkin bir açıklama yaptı.

    Sağlık ve güvenlik teşkilatının Türkiye'nin göz bebeği olduğunun altını çizen Çelik, güvenlik teşkilatının Türkiye'yi korumak için büyük fedakarlık ve cesaretle mücadele ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

    “Sağlık çalışanlarımızın içinden geçtiğimiz zorlu salgın koşullarındaki üstün gayretlerine şükran borçluyuz.

    “SAĞLIK TEŞKİLATIMIZI VE GÜVENLİK GÜÇLERİMİZİ POLEMİK KONUSU YAPANLAR YAKIŞIKSIZ BİR DAVRANIŞ SERGİLİYOR”

    Sağlık teşkilatımız da güvenlik güçlerimiz de vatansever bir mücadele veriyor. Sağlık teşkilatımızı ve güvenlik güçlerimizi polemik konusu yapanlar yakışıksız bir davranış sergiliyorlar.

    Ömer Çelik’ten, Muğla’daki hastanede darp iddialarına yönelik açıklama #1

    Münferit hadiseler üzerinden, ülkemizin övünç kaynağı olan güvenlik teşkilatlarımızı, sağlık çalışanlarımızı ve tıp fakültelerimizi yıpratmaya dönük provokatif gündemleri, bu kurumlarımızın kıymetli mensuplarını incitecek nitelikte paylaşımları reddediyoruz. Münferit hadiselerde suç ve cezanın şahsiliği ilkesi esastır."


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