Ömer Çelik'ten muhalefete: CHP’de ne değişirse değişsin Yassıada zihniyeti değişmiyor Geçtiğimiz hafta CHP'de genel başkan seçilen Özgür Özel'in açıklamalarına tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP’de koltukta kim oturursa otursun, mutfakta Yassıada zihniyeti var" dedi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Çelik, CHP Lideri Özgür Özel'in bugün yaptığı açıklamalara tepki göstererek sert ifadeler kullandı.

"Yassıada zihniyeti değişmiyor"

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"CHP’de ne değişirse değişsin Yassıada zihniyeti değişmiyor. CHP’de yeni seçilen genel başkanın ilk işi Cumhurbaşkanımızın meşruiyetine saldırmak olmuş.

Cumhurbaşkanımız tam bir demokratik meşruiyetle ve millet iradesiyle görevinin başındadır. CHP ise hala demokrasiyle kavga etmeyi sürdürmektedir. CHP’de koltukta kim oturursa otursun, mutfakta Yassıada zihniyeti var."

Özgür Özel ne demişti?

Özgür Özel, Anayasa Mahkemesi önünde yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı'nın dün uçakta kullandığı ve bugün sabah 10.00'a kadar ambargolu olan ifadeler bir yargı kriziydi. Ama bugün sabah 10.00'da Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını duyduktan sonra bunun Erdoğan liderliğinde anayasal rejimin ortadan kaldırılması ve bir kalkışmayla karşı karşıya olduğumuz anlaşılıyor. Sen Anayasa'nın hükmünü değiştirecek güçte değilsin, millet bu yetkiyi vermedi. Sen o yüzden darbecisin, bu bir darbe girişimidir."