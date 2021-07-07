Ömer Çelik'ten müjde sinyali: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da neyi açıklayacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma günü Diyarbakır Anneleri'ni ziyaret edecek. Bugün açıklama yapan Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı'nın bir müjde vereceğini söyledi. Peki, Erdoğan, Diyarbakır'da neyi açıklayacak?

Ömer Çelik, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) sonrası açıklama yaptı.

Yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretine değinen Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız, anneleri Ramazan'da kabul etti. Şimdi onlarla yine bir araya gelecek. Bu sefer anlamlı bir buluşma olacak. İnşallah yakında başka müjdeler de verecek. Kapsamlı bir Diyarbakır programı gerçekleşecek." dedi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjde merak konusu oldu.

Vatandaşlar, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da neyi açıklayacak?" sorusunu araştırmaya başladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HANGİ MÜJDEYİ VERECEK?

Ömer Çelik yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir müjde vereceğini söyledi ancak detaylarına ilişkin bilgi vermedi.

Türkiye'de terör operasyonları başarıyla devam ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, çocukları teröristler tarafından dağa kaçırılan anneleri mutlu edecek bir haber vermesi bekleniyor.

Ömer Çelik yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Türkiye'nin en büyük vicdan olaylarından bir tanesidir. Çocukları dağa kaçırılmış. Bu dağa kaçırmalar da belli siyasiler aracılığıyla yapılmış. İlk defa bu kadar sivil, anne vicdanının bir araya gelerek talep ettiği tek bir şey var, evladını istiyor.

Dünyada bundan daha meşru ve haklı bir talep olabilir mi? Olamaz. Annelere selam göndermekten, destek vermekten daha doğal ne olabilir. Annelere saygısızlık yapanların gündem olması gerekir. Sayın Cumhurbaşkanımız, anneleri Ramazan'da kabul etti. Şimdi onlarla yine bir araya gelecek. Bu sefer anlamlı bir buluşma olacak. Kadın vekillerimizin daha yoğun bir talebi olduğunu görüyoruz. 10 bine yakın yurttaşımız bu anneleri ziyaret etti. İnşallah yakında başka müjdeler de verecek. Kapsamlı bir Diyarbakır programı gerçekleşecek."