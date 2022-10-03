Ömer Çelik'ten müzisyen Onur Şen cinayetiyle ilgili açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'da bir eğlence mekanında istek şarkıyı bilmediği gerekçesiyle reddettiği için öldürülen müzisyen Onur Şener cinayetiyle ilgili "Takipçisi olacağız" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısının ardınan açıklamalarda bulundu.

Ankara Çankaya'da bir eğlence mekanında istek şarkıyı bilmediği gerekçesiyle reddettiği için müzisyen Onur Şener'in ölümüyle ilgili konuşan Çelik, üzüntüsünü dile getirerek davanın takipçisi olacaklarını söyledi.

Cinayetin canavarca hislerle yapıldığının çok açık olduğunu belirten Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Canavarca hislerle gerçeklemiş olduğu açık"

"Bu cinayetten kardeşimizin hayatını kaybetmesinden büyük bir üzüntü duyduğunu ifade etmek isterim. Buradan genel başkanımız, MYK adına baş sağlığı diliyorum. Arkadaşlarımız aileyi ziyaret edecek. Bu cinayetin canavarca hisselerle gerçekleşmiş olduğu açık. Bu cinayeti işleyenlerin gereken cezayı alması için takipçisi olacağız.

"Hepsinin Allah belasını versin"

İster özel sektörde çalışsın, ister kamuda çalışsın. Dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de bu tip olaylar meydana geliyor. Hepsinin Allah belasını versin. Buradan çıkıp da bir kamu iradesini sorumlu tutmak, böyle bir şey olabilir mi? Çalıştıkları bakanlık ve kurum kendilerine düşen işlemleri gerçekleştirecekler."