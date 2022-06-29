Petrol
114.28
0.42%
Euro
17.5463
-0.04%
Dolar
16.6639
-0.11%
Altın
975.33
-0.08%
Borsa
2477
-0.54%
Bitcoin
337.217
-4.45%
BTXN Coin
6.94
-3.87%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 27 C

    Ömer Çelik'ten NATO zirvesi değerlendirmesi

    NATO zirvesinde alınan kararı değerlendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
    • 29.06.2022 - 10:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ömer Çelik'ten NATO zirvesi değerlendirmesi

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, düzenlenen basın toplantısında konuştu.

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İspanya'nın başkenti Madrid'te düzenlen NATO zirvesindeki alınan kararı değerlendirdi.

    Ömer Çelik, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

    "Türkiye, NATO, İsveç ve Finlandiya zirvesi neticesinde terör örgütlerinin faaliyetlerine izin veren ülkelerin bu konuda somut adımlar atacak olmaları önemli bir kazanımdır."

    Ömer Çelik ten NATO zirvesi değerlendirmesi #1



    İlginizi Çekebilir

    Murat Arkın kimdir,kaç yaşında? Cüneyt Arkın'a benzerliği dikkat çekiyor..
    Medya

    Murat Arkın kimdir,kaç yaşında? Cüneyt Arkın'a benzerliği dikkat çekiyor..

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    CryptoTrader

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Cüneyt Arkın’ın vasiyeti
    Medya

    Cüneyt Arkın’ın vasiyeti

    Görüş Bildir