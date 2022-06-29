Ömer Çelik'ten NATO zirvesi değerlendirmesi

NATO zirvesinde alınan kararı değerlendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, düzenlenen basın toplantısında konuştu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İspanya'nın başkenti Madrid'te düzenlen NATO zirvesindeki alınan kararı değerlendirdi.

Ömer Çelik, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Türkiye, NATO, İsveç ve Finlandiya zirvesi neticesinde terör örgütlerinin faaliyetlerine izin veren ülkelerin bu konuda somut adımlar atacak olmaları önemli bir kazanımdır."







