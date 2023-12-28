Ömer Çelik'ten Netanyahu'ya: Sözleri yok hükmünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hitler'i aratacak" ifadeleri ile bahsettiği İsrail Başbakanı Netanyahu'nun tepkisine AK Parti Sözcüsü Çelik'ten yanıt geldi. Çelik, "Netanyahu'nun sözleri yok hükmünde" ifadeleri ile devam etti...

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, masumların katledildiği Gazze'deki İsrail soykırımına ilk günden bu yana "dur" diyen isim.

Konu karşısında net bir tavır takınan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Beştepe'deki açıklamalarında yeniden konuya değindi.

Sivil, kadın, çocuk dinlemeden Gazze'yi bombalayan İsrail 21 bine yakın kişiyi katlederken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hitler'den geri kalır yanı yok" değerlendirmesinde bulundu.

"Bunlar bize Hitler'i aratacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, o cümlelerinin devamını şöyle getirdi.;

Gözlerimizin önünde insanlığa ait tüm değerler kurşuna dizildi. Stadyumlarda İsrail’in Nazi kamplarını izledik değil mi? Bu nasıl bir iştir? Hitler’den garip garip bahsederlerdi. Sizin Hitler’den ne farkınız var? Bunlar bize Hitler’i aratacak. Netanyahu’nun yaptıklarının Hitler’den geri kalır yanı var mı?

Netanyahu ise bu açıklamaların ardından sosyal medya hesabı X’te “Cumhurbaşkanı Erdoğan bize ahlak öğretecek son kişi.” cümlelerini paylaştı.

Hemen ardından bir açıklama da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi.

Fahrettin Altun ise Netanyahu'ya "İsrail Başbakanı Netanyahu, soykırımla ilgili herhangi bir şey söyleyebilecek son kişidir." yanıtını verdi.

"Netanyahu'nun sözleri yok hükmünde"

Konuya dair son açıklama ise AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

X hesabından paylaşım yapan Çelik, şöyle söyledi;

Sivillere karşı hiçbir ayrım gözetmeksizin tarihin en vahşi saldırganlığına imza atan İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Sn. Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri yok hükmündedir.



İsrail Başbakanı Netanyahu, insanlığa karşı işlediği savaş suçları ve Filistinlilere yönelik soykırım girişimi nedeniyle layık olduğu şekilde nefretle anılacak ve bir gün hukuk önünde hesap verecektir.

"Türkiye’nin terörle mücadelesi dünyanın en meşru mücadelesidir"

Türkiye’nin terörle mücadelesi hukuk çerçevesinde yürütülen dünyanın en meşru mücadelesidir. Türkiye’nin terörle mücadelesi, uluslararası hukukun tüm kurallarıyla tam bir uyum içindedir. İnsanlık düşmanı terör örgütlerine karşı verilen bir mücadeledir.



İsrail’in Filistin’deki işgali ise tarihin en uzun süreli işgali olduğu gibi en planlı ve sistematik katliam suçlarını içermektedir.

"Mücadele etmeye devam edeceğiz"