Ömer Çelik'ten, Nur Vergin paylaşımı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hayatını kaybeden ünlü sosyolog Vergin için taziye mesajı paylaştı.

Türkiye'nin önde gelen sosyal bilimcilerinden Sosyolog Profesör Nur Vergin, İstanbul’da vefat etti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, vefat eden Vergin için taziye mesajı yayınladı.

"ÜLKEMİZ, ÖNEMLİ BİR DEĞERİNİ KAYBETTİ"

Çelik, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Çok değerli Nur Vergin hocamızı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Sosyoloji ve siyasi bilimler alanında ufuk açıcı düşünürdü. Ülkemiz, önemli bir değerini kaybetti." ifadelerine yer verdi.

NUR VERGİN KİMDİR

İstanbul’da 21 Eylül 1941 doğan, çocukluğu ve gençlik dönemi yurt dışında geçen Nur Vergin, Paris Sorbonne Üniversitesi'nde sosyoloji eğitimi aldı.

Türkiye'ye 1973 yılında dönen Vergin, 1 yıl sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde çalışmaya başladı.

Sosyoloji doçentliğini 1980'de tamamlayan Vergin, bir dönem İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi'nde çalıştı.

Buradaki çalışmalarıyla profesör olan Nur Vergin, Marmara ve Bilkent Üniversitelerinde de öğretim üyeliği yaptı.