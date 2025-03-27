Haber Merkezi

Gündeme dair önemli değerlendirmeler yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'in boykot çağrılarına sert tepki gösterdi.

"Kahve üzerinden toplumda kutuplaşma yaratıyorlar" diyen Çelik, gençlere de çağrıda bulundu ve "kimsenin sizi yönlendirmesine izin vermeyin" mesajının verdi.

Ömer Çelik ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve annesine küfredenlere de tepki gösterdi ve şöyle konuştu:

CHP’NİN BOYKOT ÇAĞRILARI

Alenen medyayı ve bir takım şirketleri hedef göstererek, aslında Türkiye’de kutuplaşmanın telif haklarının kimde olduğunu gösterdiler. Bizim geçmişte bazı çeşitli zamanlarda yaptığımız boykot çağrılarıyla örnek vermeye çalışıyor. Maalesef bu boykot çağrısına karşı çıkmamızı, İsrail’e karşı yürüttüğümüz boykot çağrısıyla mukayese edenler var.

"ÖZEL'İN KONUŞMALARI, SİYASETÇİ OLARAK ADLANDIRILAMAZ"

CHP Genel Başkanı’nın konuşmaları, siyasetçi konuşması olarak adlandırılamayacak noktadadır. Saraçhane’de sürekli olarak hakaret, hedef gösterme olarak şekillenmeye başladığı andan itibaren uyarılarımızı yaptık. Şu anda açık ve net bir şekilde ifade etmek istersek; Özel’in konuşmalarının siyasetçi konuşması olarak adlandırmak mümkün değil.

"CHP, GENEL BAŞKANI VESAYET ALTINDA"

Büyük bir tansiyonla Cumhurbaşkanımıza, partimize dönük saldırıların aslında kurgusunu biz çok iyi biliyoruz. CHP Genel Başkanı bir vesayet altında. Vesayet ve özgürleşememe durumu sebebiyle aslında orada demokratik protesto hakkını kullanan herkesin tutumunu istismar ederek, bütün bu gündemi kendi kurultay sürecinin bir parçası haline getirmeye çalışıyor.



Bazı CHP’liler, bazı CHP’li belediyelerin yolsuzluk yaptığın uzun süredir iddia ediyor. Buna karşı CHP Genel Merkezi bu meseleyi yönetememiş, suskun kalmıştır. Sayın Özel’in yapması gereken, açık ve net konuşmaktır. Bizim üzerimizden konuşmayı bırakmalılar.

"KONUŞMALARININ DOĞURDUĞU SONUÇLARI YÖNETEMEZ HALE GELDİ"

Demokratik protesto hakkını kullanan vatandaşlarımız, bir hukuk devletinde olan kanunlara uygun şekilde, demokratik haklarını kullandıkları sürece hepimiz saygı duyarız. Ama bir takım grupların bu kitlelere sızmaya başladığını ifade ettik. Öyle bir noktaya geldi ki; Sayın Özel bir siyasetçi dilinin dışına çıktığında artık kendi konuşmalarının doğurduğu sonuçları yönetemez hale geldi.

"ÖZEL, SÜREKLİ İSTANBUL BAŞSAVCISI’NI HEDEF ALIYOR"

CHP köklü bir partidir. CHP biz bir sürü siyasi rekabetimiz olmasına rağmen, özellikle Baykal döneminden örnek verecek olursam, milli bir irade ortaya koymuştu. Ama bugün CHP genel başkanı, kendisini başka bir ülkenin başbakanının desteği olmadığı için terk edilmiş hissedebiliyor. CHP’ye gönül vermis olan vatandaşlarımızın takdirine sunuyoruz.



Özel sürekli olarak İstanbul Başsavcısını hedef alıyor. Yargı süreçleri tabii ki medeni bir üslupla eşleştirilebilir. Bizde de her zaman yargı süreçleriyle ilgili eleştiriler olmuştur. Ama doğrudan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısını hedef almak, CHP yönetimi açısından gerçekten büyük bir kabiliyetsizliğin işareti olarak gündeme gelmektedir. Siyasi muhalefet nasıl yapılır? CHP, nasıl muhalefet yapılır diye yapay zekaya sorsun. Yapay zeka daha kapsamlı argümanlar verecektir.

"GENÇ ARKADAŞLARIMIZA SESLENİYORUZ"

Hangi fikirden olursa olsun; genç arkadaşlarımıza sesleniyoruz… Bir genç orada demokrasi hakkını kullanmış, ondan sonra diyor ki; ‘Ben artık devletin hiçbir şeyinden faydalanamam.’ Bir polis kardeşimiz de diyor ki; ‘Öyle düşünme.’ Nefret siyaseti kullanılmasın. Bizim esas prensibimiz bu. Fiziki şiddet hepimize zarar veren bir şey. Herkes Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşı. Ama barbarlığa, şiddete geçiş yok."