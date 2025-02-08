Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e Filistin eleştirisi: Siyasi gaflet

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat Depremleri’nin ikinci yıl dönümü dolayısıyla gittiği Hatay'da ABD'nin Gazze'yi devralma ve Filistinlileri sürgün etme planına değinmiş, ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu plana sessiz kaldığını iddia etmişti.

Özel'in iddialarına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

"SİYASİ TARİHİN EN ŞUURSUZ İŞLERİ"

Çelik, Özel’in, ABD’nin Gazzelileri sürgün planına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sessiz kaldığı yönündeki açıklamaları için "siyasi tarihin en şuursuz işleri" ifadelerini kullandı.

"TAM BİR SİYASİ GAFLET"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi hayatı boyunca Filistin davasına güçlü destek verdiğini ve ulusal ile uluslararası her platformda Filistin’in haklarını savunduğunu vurgulayan Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel siyasi tarihin en şuursuz işlerinden birine imza atıp, Cumhurbaşkanımızın Filistin konusundaki hassasiyetini sorgulamaya kalkmış. Özgür Özel, ABD yönetiminin Gazzelileri sürgün planına Cumhurbaşkanımızın sessiz kaldığını söylemiş. Özgür Özel’in bu tutumu tam bir siyasi gaflettir.

"ERDOĞAN FİLİSTİN DAVASINDA KİMSENİN SÖYLEYEMEDİKLERİNİ NET ŞEKİLDE İFADE ETMİŞTİR"

Cumhurbaşkanımız bütün siyasi hayatı boyunca bulunduğu ulusal ve uluslararası her zeminde Filistin davası için kimsenin söylemeye cesaret edemediği hakikatleri en net şekilde ifade eden yegane siyasi liderdir.

ABD yönetiminin yaklaşımı hakkında Cumhurbaşkanımızın net tutumu, hem partimiz hem hükümetimiz adına yapılan açıklamalarda en açık biçimde ifade edilmiştir. Cumhurbaşkanımız, 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin Devleti’nin vücut bulmasını siyasi hayatının en temel ilkelerinden biri olarak ifade etmektedir.

"ÖZEL HAMAS'A TERÖRİST DEMİŞTİ"

Cumhurbaşkanımız, Hamas hakkında yaptığı değerlendirmelerde, Hamas’a terörist diyenlere karşı çıkmış ve Hamas üyelerini “öz vatanını savunan kişiler” olarak nitelemiştir. Cumhurbaşkanımız bunu siyasi yasaklı olduğu dönemde yaptığı ABD ziyareti sırasında bir gazetecinin sorduğu soruya cevaben o günlerden beri söylemektedir.

Özgür Özel ise, İsrail’in soykırım ve cinayet eylemlerinin en yakıcı günlerinde Hamas’a önce terörist demiş, ardından gelen tepkiler üzerine “Hamas terör eylemleri yapıyor” demiştir.

"ERDOĞAN'IN SAMİMİYETİNİ SORGULAMAK SİYASİ DALALETTİR"