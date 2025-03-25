Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de yaptığı konuşmada boykot çağrısı yaptı.

Yaptığı sokak çağrısıyla da günlerdir tepki çeken Özel'in açıklamalarına ilişkin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi.

X hesabından açıklama yapan ve Özel'e tepki gösteren Ömer Çelik, şöyle dedi:

"BU SALDIRGAN DİL KENDİSİNE ZARAR VERECEKTİR"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir saldırgan gibi konuşmaya devam ederek siyasetçi gibi konuşmaktan tamamen uzaklaşmıştır. Her konuşmasında Cumhurbaşkanımızı, partimizi ve ittifakımızı, medya kuruluşlarını, şirketleri hedef alan bu saldırgan dil sadece kendisine zarar verecektir.



Bütün vatandaşlarımız bu yıkıcı ve zorba zihniyeti tam olarak görmüştür. Özgür Özel, milli şirketleri boykot etme çağrısı yaparak sadece kendisinin CHP Genel Başkanlığına liyakatini boykot etmiştir.

"CUMHUR İTTİFAKIMIZA SALDIRMASI HEDEF SAPTIRMAK"

Özgür Özel’in medya kuruluşlarını ve şirketleri açıkça bu şekilde tehdit etmesi, siyasal zorbalıktan başka bir şey değildir. Siyasi cümle kurma kabiliyeti olmayanların, tehdit dilinden başka bir yeteneği olmadığı görülmüştür.



Özgür Özel’in kendini ispat çabası içinde kullandığı bu dil siyaset rotasından tamamen çıkmıştır. CHP’nin kendi iç gündemi olan konularla ilgili Cumhurbaşkanımıza, AK Parti’mize ve Cumhur İttifakımıza saldırması hedef saptırmaktan başka bir şey değildir.



İşin siyasi açıdan esası şudur: 1.Bazı CHP’liler bazı CHP’li belediyelerin yolsuzluk yaptığını söyleyerek aylardır gündemdeki iddiaları dile getirdi. 2.Bazı CHP’liler, geçmiş kurultayda hile yapıldığını öne sürerek CHP Olağanüstü Kurultayı’nın iptali için mahkemeye başvurdu. CHP yönetimi konuyu saptırmamalı, iddia sahibi CHP’lilere cevap yetiştirmelidir.

"HAK ETTİKLERİNİ LAYIKIYLA VERİRİZ"