Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'Mahkum olacaksın' diyen CHP'li Özel'e tepki gösteren Ömer Çelik, 'Cumhurbaşkanını tehdit etmek, Türkiye'yi tehdit etmektir' dedi.

Gezi Parkı davasında yargılanan Osman Kavala'nın müebbet hapse çarptırılmasının ardından, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tehditler savurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında, "Kavala özgürdür. Tarih önünde Recep Tayyip Erdoğan mahkum olacaktır, hesap verecektir. Ant olsun, ant olsun, ant olsun." ifadeleriyle resmen tehdit eden Özel'e siyasilerden art arda tepkiler geldi.

"Cumhurbaşkanını tehdit etmek, Türkiye'yi tehdit etmektir"

Tehdit içerikli söylemleri kabul etmeyen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından şu ifadeleri aktardı;

"Hiç kimse Cumhurbaşkanımızı tehdit edemez. Demokratik meşruiyete sahip Cumhurbaşkanını tehdit etmek, Türkiye’yi ve milli iradeyi tehdit etmektir. Milli iradeyi tehdit eden Yassıada zihniyeti ebediyyen mahkum olmuştur."