Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklamalarına ilişkin Ömer Çelik'ten dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşımda bulunan Çelik, Özel'in siyasi alanı çatışmaya dönüştürmeye çalışan bir kaos kampanyasına öncülük ettiğini belirterek, "Bu dil siyasi ortamı zehirleyen, sosyal hayatımızda fay hatları tetiklemeye çalışan bir zihniyetin ürünüdür." ifadesinde bulundu.

Ömer Çelik'in konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

"BU ZİHNİYETİN ASIL KAVGASI DEMOKRASİYLEDİR"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımıza, Meclis Başkanımıza, Bakanlarımıza ve farklı toplumsal kesimlere dönük kullandığı dilin siyasi muhalefet dili olarak adlandırılması mümkün değildir.



Bu dil siyasi ortamı zehirleyen, sosyal hayatımızda fay hatları tetiklemeye çalışan bir zihniyetin ürünüdür.



Seçilmiş Cumhurbaşkanlığı makamına cunta diyen, Meclis Başkanlığına savaş açmaktan bahseden, Hükümetimizin siyasi meşruiyetini hedef alan ve toplumsal kesimler arasında duvar örmeye çalışan bu zihniyetin asıl kavgası demokrasiyledir.

"BU KAMPANYA VE PROJELERİN HEPSİNİN MİLLİ İRADEYİ HEDEF ALDIĞINI ÇOK İYİ BİLİYORUZ"