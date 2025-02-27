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AK Parti Sözücüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu'nun teğmenlerin ihracı ve Korgeneral Tevfik Algan'ın emekli olması için baskı yaptığını öne sürdü. Özel, "Günü gelince hesabını sormak için sizi not ediyorum." dedi.

Bunun üzerine X hesabından bir paylaşım yapan Çelik, Özel'in Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komuta heyetini saygısız bir şekilde hedef aldığını söyledi.

"CHP'Lİ YÖNETİCİLERİN KENDİ GENEL BAŞKANLARININ SÖZLERİYLE YÜZLEŞMESİ GEREKİR"

Ömer Çelik mesajında, "Sayın Cumhurbaşkanımız da Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Başkomutanı olarak bu saygısızlığa asla izin vermeyeceğini en net şekilde ifade etmiştir. CHP yöneticilerinin kendi siyasi tarihlerine saygı göstererek kendi genel başkanlarının sözleriyle yüzleşmeleri gerekir. Bunun yerine Sayın Cumhurbaşkanımızın sözlerini eleştirmeye kalkıyorlar." dedi.

Çelik, mesajının devamında şöyle dedi:

"TSK'NIN ÜZERİNE GÖLGE DÜŞÜRÜLEMEZ"