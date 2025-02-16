Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: Demokrasinin alfabesinden bile haberdar değil

Haber Merkezi

CHP lideri Özel, Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım atanmasına tepki gösterdiği açıklamasında, "Tayyip Erdoğan, Kenan Evren'in Fatsa'da Terzi Fikri'yi görevden uzaklaştırarak başlattığı darbeci geleneği devam ettirmektedir. Buna hiçbir demokratın sessiz kalmaması gerekir" ifadelerini kullanmıştı.

Özel'in bu benzetmesi, tepkilerin odağı oldu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, Özgür Özel'in bu açıklamalarına sert bir dille tepki gösterdi.

"DEMOKRASİNİN ALFABESİNDEN BİLE HABERDAR DEĞİL"

Sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada Özel'in yine "siyasetsizlik" tarihine geçecek bir açıklama yaptığını vurgulayan Çelik, "Özgür Özel’in, siyasi hayatında bulunduğu her yere demokratik irade ile gelmiş Cumhurbaşkanımızla darbeci Kenan Evren’i yan yana anması, demokrasinin alfabesinden bile haberdar olmadığını göstermektedir." ifadelerini kullandı.

"KENDİ SİYASİ PARTİSİNİN TARİHİNE BAKSIN"

Çelik'i açıklamasında yer alan açıklamanın devamı ise şöyle;

Çok partili hayata geçtiğimizden beri CHP’nin demokrasiye ve millet iradesine karşı siyasal eylemlerini en iyi anlatan ifade “Yassıada zihniyeti”dir. Darbeci Kenan Evren’in açıklamaları ve zalim uygulamaları “Yassıada zihniyeti”nin kopyasıdır. Dolayısıyla Özgür Özel, demokrasiye darbe yapanları destekleyen siyasi gelenekle ilgili bilgi arıyorsa, kendi partisinin siyasi tarihine bakmalıdır.

"VUMHURBAŞKANIMIZ BU DARBECİ GELENEĞE DEFALARCA DEMOKRASI DERSİ VERDİ"