Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: Vesayet ideolojisinin son sürümü

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında Cumhur İttifakı'nı hedef alan sözler kullandı.

Özel'in bu sözlerine AK Parti'den tepki geldi.

ÇELİK SERT TEPKİ GÖSTERDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına sert tepki gösterdi.

"VESAYET İDEOLOJİSİNİN SON SÜRÜMÜ"

Özel'in muhalefet değil marjinal bir siyaset yaptığını söyleyen Çelik, "Normalleşme diye başlayan siyasi hikaye, vesayet zihniyetine park etti." ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: