Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e yanıt: Aynada gördüğünüzü dile getiriyorsunuz

Sözcü Ömer Çelik, Özgür Özel’in Erdoğan ve Bahçeli'ye yönelik diktatör ve diktatör bozuntusu açıklamalarına sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel tarafından yapılan açıklamalara sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

Sözcü Çelik, Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yönelik “Diktatör bozuntusu ve küçük ortağı” sözlerine tepki gösterdi.

“SİZİN SÖYLEDİKLERİNİZ BİZDE YOK”

Çelik, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“Demokrasiyi zehirlemekle görevli biri yine Cumhur İttifakı’na saldırarak diktatörlük iftirasında bulunmuş. Açık söylüyorum: Bize söyledikleriniz bizde yok, aynaya bakıp gördüğünüz şeyleri dile getiriyorsunuz...”





“SUİKASTIN SİYASİ AYGITI OLDUNUZ”

“Rahmetli Menderes’ten bugüne kadar siz hep aynı şeyi yaptınız. Demokrasiye diktatörce saldırdınız. Bununla da övündünüz. Demokrasimize yapılan her suikastın siyasi aygıtı oldunuz.”

“DİKTATÖRLÜK HEVESİNİZ HALA DEVAM EDİYOR”

Çelik, “Seçim sonuçlarını beğenmeyince darbelere ve vesayete destek veren siyasi siciliniz diktatörlüktür.” diyerek,”Hala bu sicille aranıza mesafe koymamanız diktatörlük hevesinizin devam ettiğini gösteriyor.” sözlerini kullandı.

“AYNI MANTIĞIN VE HEZEYANIN ÜRÜNÜ”

“Türkiye’deki seçim sonuçlarından memnun olmayan yabancı şebekelerin dolaşıma soktuğu ve vesayet hevesiniz yüzünden iç siyasete birebir taşıdığınız 'diktatör' ifadesi, o şebekelerle aynı mantığın ve hezeyanın ürünüdür.”

“SUÇLULUKLARINI BASTIRMAK İÇİN...”

"Kara propaganda merkezlerine ait metinleri kes/kopyala/yapıştır yöntemi ile siyasi hayatımıza taşıyanların suçüstü yakalanınca saldırganlaşması ve hadsiz dile sığınması sadece suçluluklarını bastırmak içindir."