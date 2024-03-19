Ömer Çelik'ten Özgür Özel'in "darbe" sözlerine tepki AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “CHP Genel Başkanı Özel’in gençlerimizi ‘darbe’ gibi uğursuz ve lanetli bir eylemle ile yan yana zikretmesi, aynı cümlede anması ve gençleri desteklemeyi darbe ile özdeşleştirmesi tam bir akıl tutulmasıdır” dedi.

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ensonhaber.com

CHP Gençlik Kolları'nın İstanbul’da Dijital Gençlik Buluşması’na katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, burada ilginç bir konuşma yaptı.

Özel'in, burada 15 Temmuz hain darbe girişimine değindiği açıklamaları gündem oldu.

Özel'in, "Bu sefer gecenin üçünde yine telefon çalsın, darbe oluyor desinler ayağa kalkar fırlarım, kim yaptığıyla ilgilenmem.

Ama derlerse ki gençler yapıyor, bütün partideki gençler, 40 yaşın üzerindeki bütün siyasiler tasfiye olacak. Ben o darbeye teslim olurum." sözlerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki geldi.

Ömer Çelik, gençlerin her zaman özgürlükle, demokrasiyle ve değişimle yan yana anılması gerektiğini ifade etti.

"Akıl tutulması"

Özel'in siyasi akılla bağdaşmayan bir beyanda bulunduğunu vurgulayan Çelik, “CHP Genel Başkanı Özel’in gençlerimizi ‘darbe’ gibi uğursuz ve lanetli bir eylemle ile yan yana zikretmesi, aynı cümlede anması ve gençleri desteklemeyi darbe ile özdeşleştirmesi tam bir akıl tutulmasıdır.

Özel’in bu beyanatı, CHP’nin demokrasi açığının ne kadar fazla olduğunu ve CHP yönetiminin demokrasinin alfabesine ne kadar yabancı olduğunu bir kere daha göstermiştir. Sayın Özel’in siyasi kelime dağarcığının bu kadar sığ olması da vahimdir.” ifadelerini kullandı.