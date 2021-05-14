Ömer Çelik'ten Sebastian Kurz'a: Mazlumdan yana olması beklenemezdi

AK Parti Sözcüsü Çelik, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un, Başbakanlık binasına İsrail bayrağı çektirmesine tepki gösterdi.

Filistinlilere yönelik devam eden kanlı saldırılara Avusturya'dan destek gelmişti.

İslam ve Türkiye karşıtlığı ile gündeme gelen Başbakan Sebastian Kurz, Başbakanlık binasına İsrail bayrağı çektirmiş, Twitter hesabı üzerinden binanın fotoğrafını paylaşmıştı.

Paylaşımın ardından Kurz'a ilk tepki AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

"MAZLUMUN YANINDA OLMASINI BEKLEMEK HAYALDİR"

Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avusturya Başbakanı destek için İsrail bayrağını Başbakanlık binasına çektirmiş. Avrupa'da İslam düşmanlığı, Türk düşmanlığı ve Erdoğan düşmanlığının sembolü olan bu şahıstır. Mazlumdan yana olmasını beklemek hayaldir. Zalimden yana olması ise siyasi pusulasıdır." ifadelerini kullandı.