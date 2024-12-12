Ömer Çelik'ten 'Somali-Etiyopya' açıklaması: Türkiye'nin arabuluculuğu ile çözüm yoluna girdi

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Somali ve Etiyopya arasında yaşanan krizde çözümün adresi Ankara olurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu kapsamda Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile görüştü.

Görüşmeler kapsamında Somali ve Etiyopya arasındaki krizde çözüme varıldı.

Dikkat çeken gelişmeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenlenen ortak basın toplantısında duyurdu.

Türkiye'nin Somali ve Etiyopya arasındaki arabuluculuğu sonrası bir açıklama da iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

"TÜRKİYE, DÜNYA BARIŞI İÇİN KİLİT ÜLKE OLMAYA DEVAM EDİYOR"

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Ömer Çelik, şu sözleri sarf etti:

Sn Cumhurbaşkanımızın liderlik ettiği siyaset ve ürettiği siyasi kapasite, bölgemiz ve dünyadaki tüm sorun alanlarının çözümü için en güvenilir siyasi adrestir.



Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, dünya barışı için kilit ülke ve güvenilir odak olmaya devam ediyor.

"TÜRKİYE'NİN ARABULUCULUĞU İLE ÇÖZÜM YOLUNA GİRDİ"

Emeği geçen herkesi tebrik eden Çelik, son olarak şu ifadelerde bulundu: