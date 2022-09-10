Ömer Çelik’ten Tunç Soyer’e: Osmanlı’yı hedef alması şuursuzluk

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in Osmanlı Devleti’ni hedef alarak “Gaflet, delalet ve hıyanet” sözcüklerini kullanmasına bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten geldi.

İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü için dün akşam saatlerinde 2 milyonu aşkın kişi, Gündoğdu Meydanı'nda toplandı.

Tarkan’ın sahne aldığı etkinliğe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in konuşması damga vurdu.

“Gaflet ve hıyanet içindeydiler”

Soyer konuşmasında 100 yıl önce İzmir için verilen mücadeleye değinirken, Osmanlı yönetimini suçladı.

Tunç Soyer, “100 yıl önce bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları ve çocukları hiç düşünmediler. Sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar.” dedi.

Tunç Soyer: Osmanlı gaflet ve ihanet içindeydi VİDEO

“Yaşam hakkımızı ayaklar altına aldılar”

Soyer konuşmasının devamında, “İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımızı ayaklar altına aldılar, teslim oldular. Ve bir sabah emperyalist ülkelerin askerleri kirli çizmeleri ve kirli emelleriyle körfezin sularını ve güzelim ülkemizi işgal etti.” ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı’nın bu hitabına tepkiler de gecikmedi.

“Osmanlı Devleti’ni hedef alması şuursuzluktur”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bugün sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, Tunç Soyer’i eleştirdi.

Çelik, “Güzel İzmir’imizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünde, ülkemize yapılmış düşmanlıklara karşı konuşması gerekenlerin Osmanlı Devleti’ni hedef alması şuursuzluktur. Daha önce de ifade etmiştik: kim Osmanlı Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti’ni kavga ettirmeye çalışıyorsa, milletin egemenlik hakları ile sorunu vardır.” dedi.

“Cumhuriyet de bizim, Osmanlı Devleti de”

“Bütün siyasi misyonu Cumhuriyetimiz ile Osmanlı Devleti’mizi kavga ettirme üzerine kurulmuş olanlar var” diyen Çelik, şöyle devam etti:

“Cumhuriyetimize sahip çıkmak için tarihimizin büyük köklerinden Osmanlı Devleti ile kavga etmek milletimizin kimliğine saldırıdır. Cumhuriyet de bizim, Osmanlı Devleti de…”