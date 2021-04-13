Ömer Döngeloğlu kimdir? İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu hakkında bilgiler..

Ramazan aylarında yaptığı sahur programlarıyla tanınan Ömer Döngeloğlu, bu Ramazan ayında unutulmadı. Peki, Twitter'da en çok konuşulan konular arasında yerini alan Ömer Döngeloğlu kimdir?

Ramazan aylarında yaptığı sahur programları sayesinde geniş kitleler tarafından tanınan Ömer Döngeloğlu, Twitter'da en çok konuşulan konular listesinin başında yer alıyor.

Herkesin gözü, Ramazan ayıyla özdeşleşen Döngeloğlu'nun iftar ve sahur programlarını arıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle 3 Mayıs 2020 tarihinde hayatını kaybeden İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu'nun sevenleri, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarla Döngeloğlu'na Allah'tan rahmet dileyip dualar ediyor.

Peki, İslam tarihi üzerine araştırmalarıyla bilinen Ömer Döngeloğlu kimdir? İşte, İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu hakkında bilgiler..

ÖMER DÖNGELOĞLU KİMDİR?

1968 yılında Tokat'ın Zile ilçesinde doğan ilahiyatçı, yazar, program yapımcısı ve sunucusu Ömer Döngeloğlu, Kanal 7 kanalında yaptığı dini programlarla tanınmaktadır.

İlkokulu Zile Altunyurt İlkokulu’nda, orta eğitimini Zile İmam Hatip Lisesi’nde tamamlayan Döngeloğlu, daha sonra Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olmuştur.

Orta derecede Arapça ve İngilizce bilen Döngeloğlu, 1986–1996 yılları arasında memleketi Tokat'ta İmam-Hatiplik yapmıi ve kamuda uzun yıllar çeşitli idari görevlerde çalışmıştır. İslam tarihi ve Siyer-i Nebi üzerine yıllarca araştırma, inceleme, okuma ve gezilerde bulunmuştur.

Evli ve beş çocuk babası olan İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu, koronavirüs nedeniyle 3 Mayıs 2020 tarihinde hayatını kaybetmiştir.

ÖMER DÖNGELOĞLU'NUN ESERLERİ