Ömer Faruk Eminağaoğlu CHP'den milletvekili adayı oldu Başörtüsü düşmanlığı ile hafızlara kazınan eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu CHP'den Meclis'e girmeye çalışacak.

ensonhaber.com

14 Mayıs seçimi için geri sayım devam ediyor.

Sandığın seçmen önüne gelmesine 47 gün kaldı.

Bu süreçte partilerin milletvekili başvuru süreleri de doldu.

Binlerce siyasetçi adayı başvurularını tamamlarken birçok isim dikkat çekiyor.

Eski YARSAV'cı Eminağaoğlu CHP'den aday oldu

Onlardan biri de geçmişte yaptığı açıklamalarla hafızalara kazanan Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu...

Eminağaoğlu da CHP'den vekil aday adayı oldu.

Başörtüsü düşmanlığı ile tanınıyor

Eminağaoğlu, Türkiye'de başörtüsü özgürlüğünün geldiği yıllarda bu adımlara en çok karşı çıkan isimler arasında yer alıyordu.

Orta öğretimde öğrencilerin başörtü ile derslere girebileceği düzenlemeyi hedef alan Eminağaoğlu, Danıştay'a dava açmış, verdiği dilekçede ise oğlunu örnek vererek yaşanacak durumdan olumsuz etkileneceğini iddia etmişti.

Eminağaoğlu'nun CHP'den siyasete girecek olması yine 'Eski Türkiye'ye dönüş' yorumlarına neden oldu.