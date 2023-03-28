Ömer Faruk Eminağaoğlu CHP'den milletvekili adayı oldu
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14 Mayıs seçimi için geri sayım devam ediyor.

Sandığın seçmen önüne gelmesine 47 gün kaldı.

Bu süreçte partilerin başvuru süreleri de doldu.

Binlerce siyasetçi adayı başvurularını tamamlarken birçok isim dikkat çekiyor.

Eski YARSAV'cı Eminağaoğlu CHP'den aday oldu

Onlardan biri de geçmişte yaptığı açıklamalarla hafızalara kazanan Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu...

Eminağaoğlu da CHP'den vekil adayı oldu.

Başörtüsü düşmanlığı ile tanınıyor

Eminağaoğlu, Türkiye'de özgürlüğünün geldiği yıllarda bu adımlara en çok karşı çıkan isimler arasında yer alıyordu.

Orta öğretimde öğrencilerin başörtü ile derslere girebileceği düzenlemeyi hedef alan Eminağaoğlu, Danıştay'a dava açmış, verdiği dilekçede ise oğlunu örnek vererek yaşanacak durumdan olumsuz etkileneceğini iddia etmişti.

Eminağaoğlu'nun CHP'den siyasete girecek olması yine 'Eski Türkiye'ye dönüş' yorumlarına neden oldu.

Gözden Kaçmasın Eminağaoğlu oğlunu başörtüsü siyasetine alet etti Haberin Detayları
Ömer Faruk Eminağaoğlu CHP'den milletvekili adayı oldu