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    Ömer Faruk Eminağaoğlu, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı için dava açtı

    Ömer Faruk Eminağaoğlu, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı için dava açtı

    Eski YARSAV Başkanı Eminağaoğlu, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararına karşı, kadın bir müvekkili adına Danıştay'a itiraz başvurusunda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 22.03.2021 - 13:33
    • Güncelleme : 22.03.2021 - 13:43
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    İstanbul Sözleşmesi'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalı kararının Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla feshedilmesinin yankıları sürüyor.

    Konuya ilişkin muhalefet partilerinden tepkiler yükselirken CHP'nin olağanüstü toplantısından, Danıştay'a başvuru kararı çıkmıştı.

    ESKİ YARSAV BAŞKANI DAVA AÇTI

    CHP'yi geçerek Danıştay başvurusunu yapan ilk isim ise Eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu oldu.

    Eminağaoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını bir müvekkili adına Danıştay'a taşıdığını açıkladı.

    Eski YARSAV Başkanı, "Dün bir tv programında yaptığım çağrı üzerine bir müvekkilimin adına İstanbul Sözleşmesi hakkında Daniştay'da dava açılmıştır. Dava, bir kadın müvekkilim adına açılmıştır. Davalı, Danıştay kararlarından hareketle 'Cumhurbaşkanı' değil, 'Cumhurbaşkanlığı' olarak gösterilmiştir." ifadelerini kullandı.

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