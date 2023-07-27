Ömer Faruk Eminağaoğlu: Kılıçdaroğlu'nun görev süresi doldu CHP’de değişimciler ile genel merkez arasında tartışmalar sürerken Yargıçlar ve Savcılar Birliği Eski Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, "27 Temmuz itibari ile Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığı hukuken düştü" dedi.

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Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından CHP'de başlayan 'değişim' rüzgarları dur durak bilmiyor.

'Değişim' vurgusu ile yola çıkan ve birçok kez dile getiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu çağrısını yinelemeyi sürdürüyor.

CHP'de kazan kaynıyor

CHP, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu yanlıları olarak ikiye bölünmeye doğru giderken Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'na karşı koltuğunu koruma derdinde.

CHP'de koltuk kavgası devam ederken başörtüsü karşıtı söylemleriyle adından söz ettiren eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu'ndan dikkat çeken bir iddia geldi.

"Genel başkanlığı düştü"

Ömer Faruk Eminağaoğlu, 27 Temmuz itibarıyla Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığının hukuken düştüğünü savundu.

"Üç yıllık süre dolmuş durumda"

Eminağaoğlu açıklamalarında şu ifadeleri kaydetti:

CHP Tüzüğü'nde ve Siyasi Partiler Yasası’nda (SPY), kurultayların iki yılda bir yapılacağı, en çok bir yıl ertelenebileceği hükmü yer alıyor. CHP, Temmuz 2022'ye kadar kurultayını yapmayarak, kurultayı bir yıl erteleme yoluna gitti. Şimdi kurultay için öngörülen toplam üç yıllık süre dolmuş durumda.

"Artık genel başkan değil"

Yeni yapılacak olağanüstü kurultayın açılış konuşmasını, genel başkan olarak Kılıçdaroğlu’nun yapamayacağına dikkati çeken Eminağaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Çünkü artık genel başkan değildir. Sayın Kılıçdaroğlu, bu olağanüstü kurultaya, milletvekili veya genel başkan olmadığı için, doğal delege olarak da katılamayacaktır. Bu nedenle kurultayda oy hakkı da olmayacaktır. Sadece önceki bir genel başkan olarak, oy hakkı olmadan onur üyesi olarak katılabilecektir. Benzer hükümler, Siyasi Partiler Yasası’nda, CHP Tüzüğü'nde PM için, kurultay delegeleri için de vardır. Ancak, genel başkan için, 'yenisi seçilinceye kadar eskisi yani mevcut genel başkan göreve devam eder' şeklinde bir hüküm olmadığı için, genel başkanın görevi özellikle yasadaki açık düzenleme de gözetildiğinde sona ermiş bulunmaktadır.

CHP'den yanıt geldi

CHP kurmayları ise genel başkanlıktan düşme gibi bir durumun söz konusu olmadığını bu konuda Yargıtay’ın karar verebileceğini ifade etti.

Olağan takvim kurultay için başladı, yerel seçimler öncesinde yapılacak vurgusu yapıldı.