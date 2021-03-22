Ömer Faruk Gergerlioğlu, 10 gün içinde teslim olmazsa yakalanacak

Yargı kararı sonrasında milletvekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu, cezasının infazı için 10 gün içinde teslim olmaması durumunda, görüldüğü yerde yakalanarak adliyeye sevk edilecek.

HDP Kocaeli eski milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, milletvekili seçilmeden önce Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada, 21 Şubat 2018’de “PKK/KCK propagandası yapmak” suçundan 2 yıl 6 ay yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

VEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLDÜ

“Terör örgütü propagandası yapmak” suçundan verilen hapis cezasını onanması kararının TBMM Genel Kurulu’nda okunmasıyla Gergerlioğlu'nun, milletvekilliği düşürüldü.

Karara ait yazının 19 Mart 2021 tarihinde ulaştığı Kocaeli Cumhuriyet Başavcılığı ise hükmün infazı için 19 Mart 2021 tarihinde hükümlünün MERNİS adresine çağrı kağıdı çıkarttı.

10 GÜN İÇİNDE TESLİM OLMAZSA YAKALANACAK

Çağrı kâğıdının tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde teslim olması beklenilen Gergerlioğlu'nun, teslim olmaması durumunda hakkında yakalama kararı çıkarılacak. Kararın ardından ise Gergerlioğlu, görüldüğü yerde yakalanarak adliyeye sevk edilecek.