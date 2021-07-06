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- Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki karar, yerel mahkemeye gönderildi
Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki karar, yerel mahkemeye gönderildi
- Haber Merkezi
- 06.07.2021 - 16:43
- Güncelleme : 06.07.2021 - 16:54
Anayasa Mahkemesi (AYM), milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun bireysel başvurusunu geçtiğimiz günlerde sonuçlandırmıştı.
AYM, hakkında "hak ihlali kararı" verdiği Gergerlioğlu'nun tahliyesine hükmetmişti.
KARAR MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ
AYM'nin Gergerlioğlu hakkında verdiği "hak ihlali" kararı, Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
Yüksek Mahkeme, oy birliğiyle Gergerlioğlu'nun, Anayasa'nın 67'nci maddesinde güvence altına alınan "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" hakkı ile 26'ncı maddesindeki "ifade özgürlüğü" hakkının ihlal edildiğine karar vermişti.
GERGERLİOĞLU HAKKINDAKİ SÜREÇ
Gergerlioğlu, milletvekili seçilmeden önce yargılandığı Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesince 21 Şubat 2018'de "PKK/KCK propagandası yapmak" suçundan hapse mahkum edilmişti.
Mahkeme kararının, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesince hukuka uygun bulunmasının ardından temyiz üzerine dosya Yargıtay'a gelmişti. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Gergerlioğlu'na verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onamıştı.
TBMM Genel Kurulu'nda, HDP'li Gergerlioğlu hakkında mahkemece verilen ve kesinleşmiş cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okunmuş, Anayasa gereğince, Genel Kurulda okunan tezkerenin ardından Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşmüştü.
Daha sonra tutuklanan Gergerlioğlu, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunmuştu.