Ömer Faruk Gergerlioğlu kimdir? HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu neden ceza aldı?

Bugün hakkında kesinleşmiş yargı kararının TBMM Genel Kurulu'nda okunmasının ardından HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü. Peki, Ömer Faruk Gergerlioğlu kim?

HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında, provokatif sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma süreci sonunda Yargıtay 16. Ceza Dairesi, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na verilen hapis cezasını onadı.

2018 Türkiye genel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi (HDP)'den Kocaeli milletvekili seçilen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki mahkeme kararı, bugün TBMM Genel Kurulu'nda okundu. Kararın okunmasıyla Gergerlioğlu'nun vekilliği düştü.

Peki, Ömer Faruk Gergerlioğlu kimdir? Ömer Faruk Gergerlioğlu hangi partiden ve neden ceza aldı?

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU KİMDİR?

2 Kasım 1965 tarihinde Isparta'nın Karaağaç ilçesinde doğan Tıp doktoru, gazeteci yazar, STK yöneticisi, 27. Dönem Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, aslen Şanlıurfalıdır.

İlk ve orta öğrenimini Bursa'da tamamlayan Gergerlioğlu, Bursa İmam Hatip Lisesi'ni bitirdikten sonra 1990 yılında Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştur.

Iğdır Tecirli Sağlık Ocağı, Bursa Orhaneli Devlet Hastanesi'nde çalışmış ve 2018 Türkiye genel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi HDP'den Kocaeli milletvekili seçilmiştir.

1995 yılında TUS sınavını kazanarak uzmanlık eğitimine başlayan Gergerlioğlu, 2000 yılında Süreyyapaşa Göğüs Hastanesi'ndeki görevini bitirerek Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz uzmanı olmuştur.

Dr. Gergerlioğlu, 2003 yılında MAZLUMDER Kocaeli Şube Başkanlığını üstlenmiş ve derneğin yerel bir şubesi olarak yaşam hakkı, düşünce özgürlüğü, kadın hakları, işçi hakları ile ilgili birçok imza kampanyası ve bilimsel raporlama çalışması yaparak Meclis’teki ilgili komisyonlara iletmiştir.

"Başörtüsüne Özgürlük" temalı haftalık basın açıklamalarını yıllarca devam ettiren Gergerlioğlu, 2007 yılına kadar Kocaeli Şube Başkanlığı görevini yürüttükten sonra Genel Kurulun oybirliğiyle MAZLUMDER Genel Başkanlığı görevine getirilmiştir.

Daha önce yayımladığı bir mesaj nedeniyle açığa alınan Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu 6 Ocak 2017 tarihinde 679. KHK ile devlet memurluğu görevinden ihraç edilmiiştir.

2017 Mart ayında kurulan ‘Hak ve Adalet Platformu’nun sözcüsü olan Gergerlioğlu, 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde HDP’den 27. Dönem Kocaeli Milletvekili seçilerek TBMM’de yasama çalışmalarına katılmıştır.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi olan Dr. Gergerlioğlu, orta derecede İngilizce ve az derecede Arapça bilmektedir. Evli ve biri kız, ikisi erkek 3 çocuk babasıdır.

Gergerlioğlu hakkındaki mahkeme kararı, bugün TBMM Genel Kurulu'nda okunduktan sonra vekilliği düşürülmüştür.

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU NEDEN CEZA ALDI?

Ömer Faruk Gergerlioğlu, milletvekili seçilmeden önce yargılandığı Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 21 Şubat 2018 tarihinde "PKK/KCK propagandası yapmak" suçundan hapse mahkum edildi.

Mahkeme kararı, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından hukuka uygun bulunmasının ardından temyiz üzerine Yargıtay'a geldi.

Dosyayı inceleyen Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Gergerlioğlu'na verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını 19 Şubat 2021 tarihinde onadı. Gerekeçe olarak şunlar kaydedildi:

"Sanığın, 20 Ağustos 2016 tarihli paylaşımında, örgüt mensuplarının silahlı fotoğrafının görsel olarak kullandığı, örgütün cebir ve şiddet içeren eylemlerini meşru gösteren ve teşvik eden ifadeler içerdiği anlaşılmıştır. Sanığın, PKK silahlı terör örgütünce yayımlanan bir açıklamanın yer aldığı habere link vermesi, böylece açıklamanın sahiplenilmesi, PKK'nın meşru gösterilmeye çalışılması şeklindeki eyleminin bağlamı ve mahiyeti itibarıyla örgütün siyasi veya sosyal etkinliğini artırmak, sesinin kitlelere duyurulmasını sağlamak, örgütün başa çıkılması imkansız bir güç olduğu ve amacına ulaşabileceği kanaatini toplum üzerinde oluşturmak, halkın örgüte sempatisini artırmak ve aktif desteğini sağlamak amacı taşıdığı belirlenmiştir. Bu hususlar nazara alındığında sanığın savunmasına itibar edilmeyip cezalandırılmasına karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir."

Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında, Gara'da 13 masumun PKK tarafından şehit edilmesiyle ilgili provokatif paylaşım yaptığı için ayrıca soruşturma başlatıldı.