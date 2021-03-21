Euro
8.5903
-1.69%
Dolar
7.2131
-1.5%
Altın
404.83
-0.96%
Borsa
1.529
-1.41%
Bitcoin
428.955
-1.61%
EXEN Coin
13.67
-0.21%
5ºC
İstanbul
Sağanak yağış 5 C

    Ömer Faruk Gergerlioğlu Nevruz alanına alınmadı

    'Terör propagandası yapmak' suçundan vekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, üst araması yaptırmayınca alana giremedi.
    • AA
    • 21.03.2021 - 17:20
    • Güncelleme : 21.03.2021 - 17:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ömer Faruk Gergerlioğlu Nevruz alanına alınmadı

    HDP Ankara İl Başkanlığı ile Halkevleri'nin başkentte düzenlenen nevruz etkinliğinde sıkı güvenlik önlemleri uygulandı.

    Anıtpark'taki etkinlik öncesi alana giriş yolları araç trafiğine kapatıldı, iki ayrı yerde arama noktaları kuruldu.

    HES KODU SORGULANDI

    Alana girişte kimlik kontrolü yapıldı, katılımcıların HES kodu sorgulandı. Sakıncalı görülen materyallerin alana sokulmasına izin verilmedi.

    HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, etkinlikte konuşma yaptı.

    Sabah saatlerinde gözaltına alınan ve emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu alana girmek istedi. Polisin üstünü aramasına izin vermeyen Gergerlioğlu alana alınmadı.

    Ömer Faruk Gergerlioğlu Nevruz alanına alınmadı #1

    ÜST ARAMASI YAPTIRMAYINCA GİREMEDİ

    Etkinlik alanına telefonla bağlanan Gergerlioğlu, "Bizi bu Meclis'ten çıkarabilirler ama milletin kalbinden çıkaramazlar. Bize büyük bir haksızlık yapılmıştır. Kurgu bir yargı sonrasında biz kurban edilmişizdir." dedi.

    Gergerlioğlu, daha sonra araçla etkinlik alanından ayrıldı.

    Ömer Faruk Gergerlioğlu Nevruz alanına alınmadı #2

    Ömer Faruk Gergerlioğlu Nevruz alanına alınmadı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir