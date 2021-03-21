Ömer Faruk Gergerlioğlu Nevruz alanına alınmadı

'Terör propagandası yapmak' suçundan vekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, üst araması yaptırmayınca alana giremedi.

HDP Ankara İl Başkanlığı ile Halkevleri'nin başkentte düzenlenen nevruz etkinliğinde sıkı güvenlik önlemleri uygulandı.

Anıtpark'taki etkinlik öncesi alana giriş yolları araç trafiğine kapatıldı, iki ayrı yerde arama noktaları kuruldu.

HES KODU SORGULANDI

Alana girişte kimlik kontrolü yapıldı, katılımcıların HES kodu sorgulandı. Sakıncalı görülen materyallerin alana sokulmasına izin verilmedi.

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, etkinlikte konuşma yaptı.

Sabah saatlerinde gözaltına alınan ve emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu alana girmek istedi. Polisin üstünü aramasına izin vermeyen Gergerlioğlu alana alınmadı.

ÜST ARAMASI YAPTIRMAYINCA GİREMEDİ

Etkinlik alanına telefonla bağlanan Gergerlioğlu, "Bizi bu Meclis'ten çıkarabilirler ama milletin kalbinden çıkaramazlar. Bize büyük bir haksızlık yapılmıştır. Kurgu bir yargı sonrasında biz kurban edilmişizdir." dedi.

Gergerlioğlu, daha sonra araçla etkinlik alanından ayrıldı.