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    Ömer Faruk Gergerlioğlu'na tahliye kararı

    Ömer Faruk Gergerlioğlu'na tahliye kararı

    AYM'nin kararına uyan Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun tahliyesine karar verdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 06.07.2021 - 18:33
    • Güncelleme : 06.07.2021 - 18:45
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    Anayasa Mahkemesi (AYM), milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun bireysel başvurusunu geçtiğimiz günlerde sonuçlandırmıştı.

    AYM 'HAK İHLALİ KARARI' VERMİŞTİ

    AYM, hakkında "hak ihlali kararı" verdiği Gergerlioğlu'nun tahliyesine hükmetmişti.

    AYM'nin Gergerlioğlu hakkında verdiği "hak ihlali" kararı, Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

    TAHLİYE KARARI VERİLDİ

    AYM'nin kararına uyan Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun tahliyesine karar verdi.

    Ömer Faruk Gergerlioğlu na tahliye kararı #1

    GERGERLİOĞLU HAKKINDAKİ SÜREÇ

    Gergerlioğlu, milletvekili seçilmeden önce yargılandığı Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesince 21 Şubat 2018'de "PKK/KCK propagandası yapmak" suçundan hapse mahkum edilmişti.

    Mahkeme kararının, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesince hukuka uygun bulunmasının ardından temyiz üzerine dosya Yargıtay'a gelmişti. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Gergerlioğlu'na verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onamıştı.

    TBMM Genel Kurulu'nda, HDP'li Gergerlioğlu hakkında mahkemece verilen ve kesinleşmiş cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okunmuş, Anayasa gereğince, Genel Kurulda okunan tezkerenin ardından Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşmüştü.

    Daha sonra tutuklanan Gergerlioğlu, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunmuştu.

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