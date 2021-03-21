Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun abdest alırken gözaltına alındığı yalanı

Gözaltına alındığı sırada abdest aldığı iddia edilen Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun gözaltına alınma saatinin güneş doğumundan sonra 06:50 olduğu belirlendi.

HDP'li eski Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun mahkeme kararıyla milletvekilliği düşürülmüş ve Meclis'ten çıkmayarak eyleme başlamıştı.

Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, mahkemece verilen kesinleşmiş cezasına ilişkin Genel Kurul'da okunan Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin ardından başlattığı eylem gerekçesiyle gözaltına alınmasına karar verildi.

HDP'li ve CHP'li bazı vekillerin Gergerlioğlu'nun abdest alırken gözaltına alındığı iddiasını ortaya atmasının ardından iddia hızla yayıldı.

NAMAZ KILINMAYAN VAKİTTE GÖZALTINA ALINDI

Ancak Gergerlioğlu'nun gözaltına alındığı saatin, güneşin doğuşunun ardından namazın geçtiği vakit olduğu ortaya çıktı.

GÜNEŞİN DOĞUŞU 06.44, GÖZALTI SAATİ 06.50

Ankara’da güneşin saat: 06.44’te doğduğu, gözaltı işleminin saat 06.50’de başladığı bildirildi.

İDDİAYI VEKİLLER ORTAYA ATTI

Gergerlioğlu’nun sabah namazı için abdest alırken gözaltına alındığı yalanını paylaşan milletvekilleri şu ifadeleri kullandı:

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya: "Milletin iradesi ve vekili olan Ömer Faruk Gergerlioğlu sabah namazı için abdest alırken elbisesi ve ayakkabısını giymesine müsaade edilmeyerek darbeciler tarafından meclis basılarak rehin alınmıştır."





“SABAH NAMAZI İÇİN ABDEST ALDIĞI SIRADA GÖZALTINA ALDILAR”

Gazeteci Yazgülü Aydoğan: "O kadar dindarlar ki Gergerlioğlu’nu sabah namazı için abdest aldığı sırada gözaltına almışlar, ayağında ayakkabısı, yüzünde maskesi yok! Yaka paça! Ne öfkeymiş, seçilmiş bir milletvekiline?"

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu: "Sevgili dostum Ömer Faruk Gergerlioğlu TBMM’de lavaboda abdest alırken gözaltına alındı. Zulmünüze, zalimliğinize lanet olsun..."

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba: "Meclis’te adalet nöbetini sürdüren Ömer Faruk Gergerlioğlu lavaboda abdest alırken, kıyafetlerini giymesine dahi izin verilmeden gözaltına alındı."

CHP eski İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş: "HDP'li Ö. Faruk Gergerlioğlu, Nevruz Bayramı sabahı, Meclis'te abdest alırken gözaltına alındı."