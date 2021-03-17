HDP'li Gergerlioğlu'nun, hakkında verilen cezayla ilgili dosyasının TBMM Genel Kurulu'nda okunmasının ardından milletvekilliği düştü.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’na "PKK/KCK propagandası yapmak" suçundan verilen 2 yıl 6 aylık hapis cezasına yönelik karar, TBMM Genel Kurulu’nda okundu.

VEKİLLİĞİ DÜŞTÜ

Kararın okunması ile HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği sona erdi.

Böylelikle HDP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 55'e düştü.

Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürüldü

"MECLİS'TEN ÇIKMAYACAĞIM"

Kararın okunması sonrası oturuma ara verilirken, HDP sıralarından ise tepkiler yükselmeye başladı.

Gergerlioğlu, daha önce yaptığı açıklamada karar sonrası Meclis'i terk etmeyeceğini belirterek, “Bugün Meclis'te direnebildiğim kadar direneceğim." ifadelerini kullanmıştı.

Ömer Faruk Gergerlioğlu: Meclis Genel Kurulunu terk etmiyorum ViDEO