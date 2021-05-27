Ömer Faruk Yıldırım kimdir? HSK üyesi Ömer Faruk Yıldırım'ın biyografisi..

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararına göre, Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliğine İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Faruk Yıldırım seçildi. Peki Ömer Faruk Yıldırım kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hakimler ve Savcılar Kurulu'na yapılan atamalar, 27 Mayıs 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararına göre, Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliğine İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Faruk Yıldırım seçildi.

Bu gelişmenin ardından Ömer Faruk Yıldırım'ın hayatı ve biyografisi merak edildi. Ömer Faruk Yıldırım kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? soruları araştırma konusu oldu.

Peki, Ömer Faruk Yıldırım kimdir? İşte HSK üyesi Ömer Faruk Yıldırım'ın biyografisi...

ÖMER FARUK YILDIRIM KİMDİR?

1976 yılında Sivas'ta doğan Ömer Faruk Yıldırım, ilk, orta ve lise tahsilini Sivas’ta tamamlamıştır. Lisans eğitimini 1994-1998 yılları arasında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde, yüksek lisans eğitimini 2000-2003 yılları arasında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde tamamlamıştır.

Mesleğe, 1999 yılında Hâkim-savcı adayı olarak başlayan Ömer Faruk Yıldırım, 2002-2005 yılları arasında Kars Cumhuriyet Savcısı, 2005-2007 yılları arasında Kangal Cumhuriyet Savcısı, 2007-2011 yılları arasında Kınık Cumhuriyet Savcısı, 2011-2015 yılları arasında Kayseri Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Yıldırım, 2015 Ocak Kararnamesi ile Çubuk Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanmıştır.

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında Doktora yapmakta olan Yıldırım, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Evli ve 2 çocuk babası olan Ömer Faruk Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla 27 Mayıs 2021 tarihinde HSK üyeliğine seçilmiştir.