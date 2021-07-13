Darbeci Semih Terzi’yi etkisiz hale getirerek 15 Temmuz’un seyrini değiştiren Ömer Halisdemir'in kabri, darbe girişiminin yıl dönümü öncesi dua edenlerle dolup, taşıyor...

Ankara'daki Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda, 15 Temmuz 2016'da darbeci general Semih Terzi'yi vurarak öldürüp, darbe girişiminin seyrini değiştiren kahraman Astsubay Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabri, darbe girişiminin yıl dönümü öncesi ziyaretçi akınına uğruyor.

Halisdemir’in mezarı, Türkiye'nin dört bir yanından gelenlerle adeta dolup, taşıyor.

“HAİNLERİN NASIL UÇTUĞUNA GÖZLERİMLE ŞAHİT OLDUM”

Şehit Halisdemir'in mezarı başında dua eden ve Niğde'ye ailesiyle Amasya’dan geldiğini belirten Metin Çifter, "15 Temmuz akşamı Ankara’daydım. Hainlerin nasıl uçtuğuna gözlerimle şahit oldum. Konuşurken içi titriyor insanın burada. Ölmesi için yollanan şehit kardeşimizin mezarında bulunmak bizlere ayrı bir gurur veriyor. Allah’ım inşallah o günleri bizlere göstermez. Görürsek yine bir sela ile o meydanlara iner ve gereği neyse yapmaya her zaman hazırız." dedi.

“HİÇBİR ZAMAN BORCUMUZU ÖDEYEMEYİZ”

Antalya’dan gelen Ebru Küçük de "Ömer Halisdemir’e hiçbir zaman borcumuzu ödeyemeyiz. Yolu vatan sevgisiyle geçen herkesle bir gün bir yerde mutlaka buluşuyoruz. Bunu düşünerek bugün buraya geldik." diye konuştu.

Ömer Halisdemir’in kabri ziyaretçi akınına uğruyor VİDEO



“BİZ ONUN SAYESİNDE ŞU AN HAYATTAYIZ”

Ailesiyle Almanya'dan gelen Yaşar Karadeniz ile Suriye'de görev yapan Sözleşmeli Er Ramazan Akkoyun da Halisdemir'in mezarında dua etti.

Ramazan Akkoyun, "Değişik bir duygu içerisindeyim. Biz onun sayesinde şu an hayattayız. Onun kadar olamazsak da onun gibi olmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.