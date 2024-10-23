Ömer Öcalan için İmralı ziyaretine izin verildi iddiaları

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Türkiye tarihi bir süreçten geçiyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Partililerle tokalaşmasıyla başlayan süreç, yine Bahçeli'nin PKK elebaşı Abdulah Öcalan'a TBMM DEM Parti Grubu'nda konuşarak örgütü lağvettiği çağrısı yapmasını istemesiyle bir sonraki safhaya geçti.

Türkiye'nin gündemine oturan bu çağrının yankıları devam ediyor.

"ÖMER ÖCALAN'A İMRALI İZNİ ÇIKTI"

Bu kapsamda DEM Parti Milletvekili aynı zamanda Abdullah Öcalan'ın yeğeni olan Ömer Öcalan'a, İmralı'da amcasını ziyaret etmesi için izin verildiği ileri sürüldü.

Hürriyet'in Ankara Temsilcisi Hande Fırat, yaptığı bir paylaşımda "İmralı ziyareti için başvuru yeğeni Ömer Öcalan tarafından uzunca bir süre önce yapılmıştı. Resmî bir açıklama şimdilik yok ama gelen bilgiler ziyarete izin verildiği yönünde. Yakın bir tarihte bekleniyor." ifadelerini kullandı.

DEM PARTİ İDDİAYI YALANLADI

Bu paylaşıma cevap, DEM Parti'den geldi.

Gazete Duvar’dan Ceren Bayar’ın haberine göre DEM Parti, Urfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın Abdullah Öcalan ile İmralı Cezaevi'nde görüşmesine izin verildiği iddialarını yalanlandı.