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TBMM'de bütçe maratonu devam ederken vekiller gündem dışı konuşmalarla da farklı konularda hitaplar gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda DEM Partili ve aynı zamanda PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni söz aldı.

Yeğen Öcalan, ekim ayında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısı ile başlayan terörü bitirmeye yönelik adımlarının ardından gerçekleştirdiği İmralı ziyaretini ve görüşmede üzerinde durulan konuları aktardı.

Yeğen Öcalan, terörist başı Öcalan'ın sorunun diyalogla çözülebileceği yönündeki yaklaşımı olduğunu söyledi.

"SONU OLMAYAN BİR SAVAŞ"

Ömer Öcalan şöyle konuştu:

"Bu savaş kör bir savaş, sonu olmayan bir savaş. Biz kazan kazan politikası istiyoruz. Türk de Kürt de kazanmalıdır. Uzun aradan sonra 23 Ekim’de Abdullah Öcalan'ı ziyaret ettim.

Derin analizler ve derin değerlendirmeler yapıldı. Öcalan, Yavuz Sultan Selim’den Mustafa Kemal’e kadar Kürt-Türk ilişkilerini değerlendirdi, Kürt ve Türklerin nasıl bu aşamaya geldiğini değerlendirdi.

"SORUNU DİYALOG İLE ÇÖZEBİLİRİZ"

Çözüm önerileri vardı. Çözüm önerileri vardı. 'Biz bu sorunu diyalog yöntemi ile çözebiliriz' dedi.

"ÇÖZÜMDE İNİSİYATİF ALACAĞINI SÖYLEDİ"

'Biz bu sorunu aslında 2000 yılında çözebilirdik. Ben 1999 yılında uçakta da söyledim; Kürt meselesinin çözümüne hizmet yaparım şimdi de söylüyorum. Ama işi farklı bir noktaya çektiler dediler ‘Apo kendini kurtarmak için bunu yapıyor dediler' dedi. Sorunların çözümünde inisiyatif alacağını açık bir şekilde söyledi.

"SURİYE'DEKİ GELİŞMELERİ TAKİP EDİYOR"

Irak’taki, Suriye’deki İran’daki Kürtler konuşuldu, bunlar hakkında değerlendirmeler yapıldı. Suriye’deki gelişmeleri yakından takip ediyor.

"BU İŞİ KENDİ İÇ DİNAMİKLERİMİZLE ÇÖZEBİLİRİZ"

ABD Dışişleri Bakanı Türkiye’ye geliyor. Öcalan’ın önermesi ise biz bu işi kendi iç dinamiklerimize çözebiliriz. Ama bu mesele uluslararası bir mesele özelliği kazandı.

"ERDOĞAN İNİSİYATİF ALIRSA ORTA DOĞU BARIŞIN MERKEZİ OLUR"

Cumhurbaşkanı ve partisi bu ülkede iktidar. Bu sürede olumlu veya olumsuz birçok şey yaptı. Gelmediği, bulunmadığı makam kalmadı. Ama Kürt meselesini çözerse farklı noktalara gelebilir.

Sadece Cumhurbaşkanlığı süresini artırmak sadece rakamsaldır. Ama Sayın Erdoğan bu sorunun çözümünde inisiyatif alırsa bu ülke bambaşka bir noktaya gider Orta Doğu’ya barış ihraç eden bir ülke konumuna gelir.

"MİLLİYETÇİLER YER ALMAZSA ÇÖZÜM OLMAZ"

Orta Doğu’nun barış merkezi haline gelir. Bu meselenin içinde milliyetçiler olmazsa çözüm olmaz. Milliyetçilerin bu süreçte yer alması gerekiyor."