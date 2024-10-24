DEM'li Ömer Öcalan amcası Abdullah Öcalan ile görüştü

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MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK'nın teröristbaşı Abdullah Öcalan için söylediği sözler kamuoyunun gündemine oturdu.

Bahçeli'nin açıklamasıyla Türk siyaseti yeni bir döneme girerken, dün İmralı'da sürpriz bir ziyaret gerçekleşti.

YEĞEN ÖCALAN GÖRÜŞMEYİ DOĞRULADI

Bahçeli, Meclis’e gelip örgütün silahları bırakacaklarına ilişkin olarak bir konuşma yapması çağrısında bulunduğu Abdullah Öcalan’a 43 ay sonra ziyaret gerçekleştirildi.

Teröristbaşının yeğeni olan DEM Parti Milletvekili Ömer Öcalan, bu ziyareti sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile doğruladı.

"AİLE OLARAK YILLAR SONRA ÖCALAN İLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK"

Ömer Öcalan açıklamasında, "Abdullah Öcalan ile en son yüz yüze yapılan görüşme 3 Mart 2020 tarihiydi. Biz aile olarak yıllar sonra 23 Ekim 2024 günü Öcalan ile görüşme gerçekleştirdik. Bir yasal hak olan rutin aile görüşünün, koşullar ne olursa olsun devam etmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"ŞİDDET ZEMİNİNDEN HUKUKİ ZEMİNE ÇEKECEK GÜCE SAHİBİM"

Yeğen Öcalan, amcasıyla yaptığı görüşmenin detaylarını da aktardı. Öcalan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: