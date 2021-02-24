Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikalar Kurulu Üyeliğine Prof. Dr. Ömer Özyılmaz atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu üyeliğine yapılan atamanın ardından ''Ömer Özyılmaz kimdir?'' sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

Peki, Ömer Özyılmaz kimdir, kaç yaşında? Prof. Dr. Ömer Özyılmaz hangi görevlerde bulundu?

PROF. DR. ÖMER ÖZYILMAZ KİMDİR?

1952 yılında Erzurum’da dünyaya gelen Prof. Dr. Ömer Özyılmaz, Erzurum Yüksek İslam Enstitüsü’nü tamamlamıştır. Ardından Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Master ve Doktora çalışmaları yapan Özyılmaz, akademik kariyerinde Profesörlüğe yükselmiştir.

Erzurum Şair Nef’i Ortaokulu, Hınıs, Pasinler ve Erzurum Atatürk Liseleri Öğretmeni, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri ve İslam Eğitimi Öğretim Üyesi, özel sektörde genel müdür, Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

Prof. Dr. Ömer Özyılmaz, AK Parti’den RP’den (sonra FP) XX. Dönem (24.12.1995 – 18.04.1999) ve AK Partiden XXII. Dönem (03.11.2002 – 22.07.2007) Erzurum Milletvekili seçilerek TBMM’de yasama çalışmalarına katılmıştır.

23 Şubat 2021 tarihinde gerçekleşen atama kararıyla Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu üyesi olmuştur.

Evli ve üç çocuk babası olan Ömer Özyılmaz, Arapça ve Fransızca bilmektedir.

PROF. DR. ÖMER ÖZYILMAZ KİTAPLARI

Aynı zamanda bir yazar olan Prof. Dr. Ömer Özyılmaz'ın kaleme aldığı kitaplar şu şekildedir: