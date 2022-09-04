Ömer Tuğrul İnançer, hayatını kaybetti

Yazar, hukukçu, müzisyen ve muttasavvıf olan Ömer Tuğrul İnançer, 76 yaşında yaşmını yitirdi.

1946'ԁa İstanbul'ԁa ԁoğan ve Türk düşünce hayatının en önemli isimlerinden biri olan Ömer Tuğrul İnançer, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Vefat eden Ömer Tuğrul İnançer'in cenazesi, yarın Fatih Camii'nden kaldırılacak.

Türk Tasavvuf Musikisi'nin önemli isimlerinden biriydi

Yazar, hukukçu, müzisyen ve muttasavvıf olan Ömer Tuğrul İnançer, 1991 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'nun genel müdürlüğüne atanan, Türk Tasavvuf Musikisinin önemli isimlerinden biridir.

Hukuk mezunuydu

Ömer Tuğrul İnançer, aynı zamanda da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nԁen mezun olmuştur.

"Mekanı cennet, makamı âli olsun."

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti;

"Güzel insan Ömer Tuğrul İnançer beyefendi rahmet-i Rahman’a kavuştu. Rabbinin sevgili bir kulu, ebediyet yurdunun bir eri olarak yaşadı. İman, ahlak, erdem, şefkat, merhamet ve güzellik yoluna adanmış bir ömür... Cemali de güzeldi, celali de. Mekanı cennet, makamı âli olsun."