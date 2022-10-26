Ömerli Baraj'ının su seviyesinde korkutan çekilme

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardan biri olan Ömerli Barajı, sonbahar yağışlarının etkili olmaması nedeni ile kuraklık riski altında.

İstanbul barajları kuraklıkla savaşıyor.

İstanbul'un içme suyunun büyük çoğunluğunun karşılandığı Ömerli Barajı, su seviyesinde korkutan alarm veriyor.

Sonbaharda yağışların etkilili olmaması nedeniyle barajın su seviyesi metrelerce çekildi.

Bu yıl yurt genelinde yaşanan kuraklık, baraj sularının çekilmesine neden olurken Ömerli Barajı'ndaki su seviyesinde yaşanan azalma, drone ile kayıt altına alındı.

Su seviyesinin çekildiği yerlerde çöp birikti

Suların çekildiği alanda kurumuş otlar ve çöp birikintileri dikkat çekerken baraj suyunun çekildiği bölgede otomobillerin dolaşması ise, kuraklığı gözler önüne serdi.

İstanbul'da su seviyeleri yüzde 42,21 geriledi

İstanbul’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve bu yıl beklenen yağışlarının düşmemesi üzerine İstanbul genelinde barajlardaki doluluk oranları yüzde 42,21 seviyelerine geriledi.

Ömerli Barajı'nın doluluk oranı ise yüzde 45,07 seviyesine geriledi.

Son bir yılın en düşük su seviyesinde

Ömerli Barajı bu doluluk oranı ile, son bir yıl içerisinde ay sonlarında ölçülen en düşük oranı görmüş oldu.

İstanbul'daki barajların doluluk oranları

İHA'nın haberine göre, İSKİ verilerine göre İstanbul'daki barajların doluluk oranları şöyle; Ömerli Barajı'nda yüzde 45,07, Darlık'ta yüzde 44,37, Elmalı'da yüzde 46,15, Terkos'da yüzde 44,77, Alibey'de yüzde 26,93, Büyükçekmece'de 48,77, Sazlıdere'de yüzde 45,19, Istrancalar'da yüzde 35,08, Kazandere'de yüzde 31,45, Pabucdere'de 10,66 olduğu ifade edildi.