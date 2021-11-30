Henüz tam etkisinin bilinmediği Omicron hakkında tüm bilmeniz gereken detayları bu haberde derledik. Omicron nerede ortaya çıktı, semptomları neler, Türkiye ve dünya ne tür tedbirler aldı...

Koronavirüsün yeni varyantı Omicron, tüm dünyayı alarma geçirdi.

İlk olarak Güney Afrika'da görülen varyant daha sonra birçok ülkede daha tespit edildi.

Aşı çalışmalarıyla salgınla mücadelede sona gelindiği düşünülürken, birçok kez mutasyona uğradığı tespit edilen bu varyant yeni bir paniğe sebep oldu.

OMİCRON HAKKINDA BİLİNENLER

Bu gelişmelerin ardından Ensonhaber editörü İrem Altundal, sizler için Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından "endişe verici" varyant olarak sınıflandırılan Omicron'la ilgili bilgileri bir videoda toparladı.

Omicron varyantı hakkında tüm detaylar VİDEO

İrem Altundal / irem.altundal@ensonhaber.com.tr