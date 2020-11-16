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    Ömür Gedik: Hayvanlar üzerinde deney yapmamalıyız

    Ömür Gedik: Hayvanlar üzerinde deney yapmamalıyız

    Koronavirüs için aşı çalışmalarında sona doğru gelinirken, aşının ilk olarak hayvanlar üzerinde denenmesine Ömür Gedik, karşı çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2020 - 10:58
    • Güncelleme : 16.11.2020 - 11:12
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    Koronavirüs vakalarının hızla arttığı bu günlerde tüm dünyada gözler, aşı çalışmalarına çevrildi.

    Yapılan çalışmalarda birçok biyotıp kuruluşu, aşı için umut verici haberler verdi.

    Açıklamalarda biyotıp dünyası, koronavirüs sürecinde aşı  ve tedavi edici ilaç üzerinde yaptıkları çalışmalarda, laboratuvar ve hayvan deneyleri açısından olumlu sonuçlar aldıklarını belirtti.

    Ömür Gedik: Hayvanlar üzerinde deney yapmamalıyız #1

    ÖMÜR GEDİK KARŞI ÇIKTI

    Hayvanlar için yaptığı yardımlar ve duyarlılığıyla sık sık gündem olan Ömür Gedik ise, aşı çalışmalarıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla sitem etti.

    Gedik, hayvanlar üzerinde denemelerin yapılmasına karşı çıkarak "Eğer bir deneyi insanlar üzerinde yapmıyorsak hayvanlar üzerinde de yapmamalıyız. Buna hakkımız yok." ifadelerini kullandı.

    Ömür Gedik: Hayvanlar üzerinde deney yapmamalıyız #2

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