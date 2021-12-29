Sokak hayvanlarının toplatılmasına karşı eylem yaptıkları sırada 'Kocaman bir orduyuz' açıklamasında bulunan Ömür Gedik, hayvanseverlerin çok güçlü olduğuna vurgu yapmak istediğini belirtti.

Geçtiğimiz günlerde Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye'nin 2 pitbull tarafından saldırıya uğramasının ardından belediyeler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçti.

Diğer çocukların da tehlikeli sokak hayvanları nedeniyle aynı durumla karşı karşıya kalmaması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği sokak hayvanlarının toplatılması ve barınakların iyileştirilmesi talimatı, birçok belediye tarafından uygulamaya geçti.

Sokak hayvanlarının toplatılmasına karşı Ömür Gedik ve beraberindeki hayvanseverler, birçok ilde hayvanların toplatılmasına karşı eylem yaptı.

'KOCAMAN BİR ORDUYUZ' İFADELERİNİ AÇIKLADI

Beşiktaş'ta hayvanların toplatılmasına karşı olduklarını belirten eylem sırasında, "Kocaman bir orduyuz. Biz mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz." ifadelerini kullanan Ömür Gedik, Ensonhaber'e verdiği röportajda sözlerine açıklık getirdi.

Ömür Gedik, hayvanseverlerle ilgili söylediği 'orduyuz' sözlerine açıklık getirdi VİDEO



"BU HAYVANLARIN YANINDA OLABİLİRİZ DEMEK İSTEDİM"

Hayvanseverlerin belediyelere seslerini duyurabilecek kalabalıkta olduklarına vurgu yapmak istediklerini söyleyen Ömür Gedik, "Savaş olabilir mi yani? Savaşı isteyen bir insan gibi görünüyor muyum sizce? Orduyuz derken hayvanseverler gerçekten sayı olarak çok fazlayız. Usulsüz belediyelere karşı şikayetlerimizi yapabiliriz, sesimizi duyurabiliriz, bu hayvanların yanında olabiliriz demek istedim.

"UZLAŞMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Savaş durumu gibi algılanmasın ama şu anda usulsüz toplama yapan belediyelere sesimizi duyuracak kadar kalabalığız. Birilerini düşman edinmek, birilerine karşı çıkmak, onların karşısında düşmanlık yapmak değil, uzlaşmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"YAKIN BİR ZAMANDA ASİYE'NİN ZİYARETİNE GİDECEĞİM"

Asiye'nin uğradığı saldırı nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu ifade eden Ömür Gedik, "Asiye'yle Gaziantep temsilcimiz sürekli irtibatta. Kendisiyle de ailesiyle de sürekli hastaneye ziyarete gitti zaten. Gaziantep benim ikinci şehrim. Kızım orada yaşıyor, orada evlendi ben de yakın bir zamanda tabii ki ziyaretine gideceğim.

Asiye hepimizi çok üzdü ama şu anda durumu daha iyi. O yüreklerimize su serpiyor. Asiye'nin o köpeklerle sarmaş dolaş oynadığı fotoğrafları da gördüm. Köpekleri, hayvanları seven bir kız çocuğu olduğunu da gördüm. Onunla konuşmayı, onunla dertleşmeyi ben de çok istiyorum. En kısa zamanda ziyaretine gideceğim." dedi.

Ömür Gedik: Kocaman bir orduyuz VİDEO ARŞİV

"ZARARI OLMAYAN HAYVANI TOPLAMALARI KANUNEN YASAK"

Ensonhaber Editörü Meliha Balaman'ın sorularını yanıtlayan Ömür Gedik, açıklamalarında şu ifadelere de yer verdi:

"Bir Hayırsız Ada olayı var 1910 yılında 80 bin köpek Hayırsız Ada'ya sürüldü. Orada aç, susuz bırakılarak birbirlerini yediler. Onların haykırışları İstanbul'un üzerine çöktü.

Tehlikeli olanlar toplanmıyor. Hepsi toplanıyor. Meclis'ten geçen yasada bu yok. Kanunlarımızda saldırgan olmayan hayvanları toplamak yasak. Zararı olmayan hayvanı toplamaları kanunen yasak. Cumhurbaşkanımız bakımevleri iyileştirilsin dedi. Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamasını dikkate alsın lütfen belediyeler.

"SALDIRIYA UĞRAYAN İNSANLARIN NELER HİSSETTİĞİNİ ANLIYORUM"

Herkese evlerinde, sokaklarında bir hayvanla temas etmelerini her zaman söylüyorum. Hepimizin yaşaması gerekiyor.

Saldırıya uğrayan insanların da neler hissettiğini anlıyorum. Saldırgan köpeklere karşı biz de önlem almak istiyoruz. Lütfen yanlış algılanmayalım. Diğer yandan da masum, azıcık sevgi isteyen hayvanlar çok kötü şartlarda ölüme tıkılmasın.

Doğal yaşam alanları kurulsa, hayvanseverler de çok sayıda. Biz onların iyi şartlarda yaşaması için çalışmaya hazırız.





"BARINAKLARI HAYVANAT BAHÇESİ GİBİ GÖRÜYORUM"

Barınakları ben hayvanat bahçeleri gibi görüyorum. Hiçbir suçları olmadığı halde hapiste yaşadıklarını düşünüyorum. Yoksa doğal yaşam alanları oluşturulursa ben de isterim. Keşke kurabilsek, bütçemiz olsa...

Bu masumların öncelikle sayılarının kontrol altına alınması, güzel hayatlar yaşaması bizlerin boynunun borcu. Onlara tekme atmak, kancalara tıkayıp sürüklemek, ömür boyu hapsetmek bize yakışmıyor."

Beşiktaş'ta sokak köpekleri için eylem