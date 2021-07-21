Ömür Gedik Kurban Bayramı'nı kınadı

Kurban Bayramı'nda hayvanların kesilmesine karşı çıkan Ömür Gedik, bayramı " Hayvanları keserek değil besleyerek kutlayalım" mesajı verdi.

Hayvanlar için yaptığı yardımlar ve duyarlılığıyla sık sık gündem olan Ömür Gedik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla bir Kurban Bayramı'nı daha kınadı.

Geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda Hindistan'da inek eti taşıdığı gerekçesiyle çekiçle linç edilen Müslüman gencin fotoğraflarına imada bulunarak "Hindistan'ı seviyorum" diyen Ömür Gedik, bu sefer bayramı kınamak için daha hafif bir paylaşımda bulundu.

BÖYLE DE KUTLANILIR

Ömür Gedik sosyal medya hesabından bir kuzuyu beslerken çektirdiği fotoğrafı paylaşarak "Böyle de kutlanır" ifadelerini kullandı.