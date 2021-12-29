Ömür Gedik: Sokak hayvanları için sonuna kadar savaşacağız

Ömür Gedik: Sokak hayvanları için sonuna kadar savaşacağız

Hayvan hassasiyeti ile bilinen şarkıcı Ömür Gedik, Twitter paylaşımında, belediyelerin köpek toplamasının yasal olmadığını ve sonuna kadar hak savaşına devam edeceklerini söyledi.

Gaziantep'te yaşanan korkunç pitbull saldırısının ardından sokak köpekleri konusu yine Türkiye'nin gündemine girdi.

Saldırıda ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in tedavisi sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sokak köpeklerine yönelik belediyeleri göreve çağırdı.

HAYVAN HAKLARI SAVUNUCULARI PROTESTODA

Köpeklerin sokaklardan toplanıp, barınaklarda konforlu bir şekilde gözetim altına alınması için çalışmalar başlarken CHP belediyeleri ve hayvan hakları dernekleri ayağa kalktı.

Bu kapsamda dün, Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HAÇİKO) üyeleri, HAÇİKO Dernek Kurucu Başkanı Ömür Gedik ve hayvanseverler, Beşiktaş Meydanı'nda sokak hayvanları için bir araya gelmişti.

Ömür Gedik, barınakların iyileştirilmesini istediğini ve mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini belirterek, "Bugün biz yanımızda şikâyet dilekçeleriyle geldik. Neler yapmanız gerektiğini hepinize anlatacağız. Elimiz kolumuz bağlı değil. Barınakların iyileştirilmesini istiyorum. Şu an toplama yapamazlar kanuna aykırı. Kocaman bir orduyuz. Biz mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz." diye konuşmuştu.

"SONUNA KADAR SAVAŞACAĞIZ"

Gedik, bugün de Twitter hesabından konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Hayvanlar için sonuna kadar savaşacığını söyleyen Gedik, "Ben bu kadar sinirli değilim normalde. Ama belediyeler zararsız sokak köpeklerini kafalarına göre toplayamazlar. Kanuna aykırı, YASAK! Sonuna kadar onlar için hak savaşı yapacağız…" dedi.

Beşiktaş'ta sokak köpekleri için eylem